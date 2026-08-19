Trini Caminero se jubila tras 44 años de bata blanca: “Hay que poner en valor a la enfermera”

Trinidad Caminero está a unas horas de los 65 años. Este jueves soplará las velas y soltará la bata blanca que ha vestido durante los últimos 44 años, debutando como enfermera vinculada a Hunosa. Luego, ya en la familia del Insalud, recorrió casi toda Asturias como ATS de zona y de urgencias de centro a centro de salud .En 1991 obtuvo plaza en propiedad en Avilés, en el Hospital Universitario San Agustín. Pronto le entró el gusanillo sindicalista, aunque el gen ya era conocido: Caminero, hija de minero, es natural de la cuenca. En el año 94 se presentó a las primeras elecciones por el Satse, Sindicato de Enfermería, y desde el 95 dedica su tiempo “a tratar de dar solución a diferentes problemas tanto de tipo laboral para enfermeras, fisioterapeutas y enfermeras especialistas” como “a diferentes cuestiones que afectan a los usuarios del área”. Desde hace apenas unas semanas el Satse cubre el área sanitaria I Occidente.

De los comienzo en el San Agustín, ahora universitario, recuerda: “Entonces el hospital era mucho más pequeño, hacíamos menos recorrido”, señala. “Los turnos de enfermería eran complicados y fueron años de mucho trabajo y esfuerzo, pero todos nos conocíamos”. A partir de 1994, explica, el hospital creció en infraestructuras y personal, aunque no tanto como hubiera sido deseable, al tiempo que aumentaron las técnicas y la actividad asistencial en todas las especialidades.

La veterana enfermera, también integrante de la Junta de Personal del área, afirma sentir “alegría, inquietud, intranquilidad” ante su jubilación. “Han sido años de trabajo intenso, de muchas reivindicaciones y se han conseguido logros, pero no todos, porque la administración nos recorta mucho”. Urge, afirma Caminero, un reconocimiento por parte de las instituciones a la profesión: “Hay que poner en valor a la enfermera, la enfermera especialista y el fisioterapeuta. Somos un pilar muy importante, siempre al pie del cañón”, dice a modo de reivindicación. Trini Caminero se despide en lucha.

Retos personales y planes de futuro

¿El futuro? La enfermera tenía previsto viajar cuanto más mejor. Pero a comienzos de este verano le detectaron a su marido un cáncer, para el que sigue tratamiento. “Los viajes tendrán que esperar, pero los haremos”, afirma. Entre sus propósitos: hacer ejercicio físico, ir al cine y también a algún espectáculo “sin pensar que al día siguiente hay que madrugar”. Tiene ganas de disfrutar de los amigos, de la familia y de una nieta que tiene ahora trece meses.

Seguirá también, de alguna forma, vinculada al San Agustín. "Vendré por la sección sindical y están previstas, salvo novedad, elecciones para 2027, en las que pienso ayudar todo lo que pueda", adelanta. El Satse, no obstante, queda en buenas manos. "Las mejores", concluye Caminero, cóctel de vocación por el cuidado y lucha sindical.