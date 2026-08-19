Vox acusa al PP de Castrillón de "menospreciar" a Salinas por licitar la dirección de obra del polideportivo
El portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rafael González, cuestiona que se tramite el contrato sin sacar aún a concurso los trabajos de ampliación
Pablo Vázquez Alonso
Rafael González, portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castrillón, ha tachado al equipo de gobierno del PP de "menospreciar" a Salinas después de que el Ayuntamiento haya sacado a licitación la dirección facultativa del proyecto de ampliación del polideportivo, que contempla la construcción de unas gradas.
González asegura que "es una tomadura de pelo" que se licite la dirección de obra cuando la actuación de ampliación todavía no ha salido a concurso y matiza que el proyecto está aprobado desde 2024. A su juicio, la situación evidencia la "desidia" del gobierno de Castrillón hacia las obras y mejoras planteadas en el término de Salinas.
El concejal de Vox suma a esta situación otros asuntos pendientes en la localidad, como la recepción de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas de la calle Campoamor, el conflicto sobre los terrenos de parte de la calle Avilés, el asfaltado de varias zanjas y el estado de algunas vías. También pide avances en el soterramiento de líneas aéreas, una pista polideportiva para los jóvenes además de la regulación de la ocupación de espacios públicos con mesas y sillas.
El edil extiende sus críticas a Raíces, donde asegura que existen deficiencias en las calles, mobiliario urbano, parques infantiles e iluminación. En este último punto cuestiona la instalación de nuevas farolas en la antigua carretera general 632 y considera significativo que el tramo hacia Salinas y Raíces mantenga, según afirma, una iluminación deficiente y antigua.
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