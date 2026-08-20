Avilés abre la 38ª edición del Ceravi con tres galardones y una muestra de veinte piezas contemporáneas

La cerámica contemporánea volverá a tener este otoño uno de sus principales escaparates en Avilés. El Ayuntamiento convocó este jueves la trigésimo octava edición del Premio "Villa de Avilés"-CERAVI, un certamen de larga trayectoria que busca impulsar la creación, dar visibilidad tanto a artistas consolidados como emergentes y ofrecerles un espacio de reconocimiento público. Aunque las inscripciones no se abrirán hasta el 14 de septiembre y permanecerán disponibles hasta el día 30, las bases ya se han difundido para que los participantes puedan preparar sus propuestas. Cada autor, mayor de edad y de cualquier nacionalidad, podrá concurrir con una única obra, que no haya sido seleccionada anteriormente en otros concursos, mediante una técnica libre dentro del ámbito cerámico.

El concurso mantiene una estructura de tres premios que suman 1.990 euros, gracias a la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura, la Mancomunidad Comarca Avilés y el Rotary Club Balagares. El principal, el Premio "Villa de Avilés", está dotado con 990 euros e implica además la adquisición de la pieza por parte de la Fundación Municipal de Cultura, que la incorporará a la colección de Cerámica Contemporánea de Avilés. El ganador tendrá asimismo la posibilidad de realizar una exposición individual en la Galería Amaga durante 2027. A él se suman un Premio "Innovación" de 600 euros, cuya obra pasará a ser propiedad de la Mancomunidad, y el Premio del Público, de 400 euros, que dependerá de las votaciones emitidas por quienes visiten la exposición.

De todas las propuestas recibidas, el jurado seleccionará veinte obras, que podrán verse en la Factoría Cultural entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre. Los nombres elegidos se comunicarán el 7 de octubre, mientras que la recepción física de las piezas se llevará a cabo entre los días 14 y 23 de ese mismo mes. El fallo de los premios "Villa de Avilés" e "Innovación" se dará a conocer el 27 de octubre, coincidiendo con la inauguración de la muestra, mientras que el reconocimiento del público quedará pendiente hasta su clausura. La organización encomendará la selección a profesionales reconocidos del ámbito de las artes plásticas y cerámicas, que valorarán especialmente la innovación, la calidad técnica y el discurso artístico de cada propuesta.

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Las bases establecen que las piezas no podrán superar un metro en ninguna de sus caras y que los candidatos deberán enviar junto a la inscripción una ficha técnica con título, año, procedimiento empleado y dimensiones, además de una descripción de un máximo de 160 caracteres, tres imágenes en alta resolución tomadas sobre fondo neutro y desde diferentes ángulos y el currículo artístico del autor. La inscripción se formalizará mediante correo electrónico en la dirección habilitada por la organización. Con esta nueva convocatoria, el CERAVI prolonga una trayectoria de casi cuatro décadas en la que Avilés ha convertido el certamen en una plataforma de difusión de la creación cerámica actual.