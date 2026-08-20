Avilés se hace capital de la música de cámara

Las notas del pentagrama musical vuelven a sonar en Avilés. Un año más regresa "AvilÉsMúsica", esta vez con su tercera edición, con un programa cargado de música de cámara donde, del 31 de agosto al 5 de septiembre, sus asistentes aprenderán todos los secretos de algunos de los mayores profesionales de este mundo.

El programa del festival, presentado este jueves en el Ayuntamiento de Avilés de la mano de Yolanda Alonso, concejala de Cultura, y Gabriel Ureña, organizador del festival,o "ofrecerá conciertos de muchísimo nivel a los avilesinos y a todos aquellos que ya han comprado su entrada; creo que este año además la gente ha madrugado para no quedarse sin ella", indicó Alonso con respecto a la cita, destacando que todos aquellos que aún no hayan obtenido su entrada se den prisa. Asimismo, la concejala le cedió la palabra a Ureña.

El joven violonchelista avilesino, de tan solo 37 años, es el organizador del gran encuentro de música de cámara que tomará el Palacio de Camposagrado y el auditorio de la Casa de Cultura como sus puntos clave en los seis diferentes conciertos que se desarrollarán. Ureña comenzó su carrera en la música en el Conservatorio Municipal de Música Julián Orbón en la propia ciudad, donde con la ayuda de maestros como Alexander Osokins, logró convertir su pasión en su profesión, motivado por "la gran familia" que forma el conservatorio de Avilés, como bien destaca el violonchelista.

Hoy en día, sus maestros dejaron a un lado su papel de educadores y se convirtieron en grandes amigos y compañeros de profesión, llegando incluso a formar parte del festival. "Contamos con la presencia del que fue mi mentor, Alexander Osokins, con quien estudié aquí 10 años, y también con el profesor de clarinete Iván Cuervo, que fueron para mí referentes cuando era estudiante y ahora, por supuesto, también amigos", apuntó Ureña. A estos se les suman diferentes artistas de talla mundial, como bien destaca el organizador: "El violinista Andrey Baranov, ganador del concurso Reina Isabel de Bruselas; Clemence de Forceville, que es el concertino de la orquesta de cámara de Lausana, Suiza; y otros artistas que ya han estado con nosotros y no pierden la ocasión de hacer un hueco en sus apretadas agendas, como Jesús Reina o Florian Peelman".

El programa comienza el día 31 con un concierto inaugural por parte del quinteto con clarinetes en La mayor K.581 de W.A. Mozart y del quinteto con clarinete en Si menor, Op. 115 de J. Brahms. Al día siguiente, el Palacio de Camposagrado acogerá un programa variado que incluye diferentes piezas como la Sonata para violín y violonchelo de M. Ravel. Y, el miércoles 2, será el último concierto en el Palacio de Camposagrado, donde se interpretarán el quinteto para cuerda n.º 4 en Sol menor K.516 de W. A. Mozart y el cuarteto de cuerda n.º 8 en Do menor Op. 110 de D. Shostakovich.

El jueves 3, se realizará el cambio de localización, pasando a la Casa Municipal de Cultura, donde tendrá lugar la "Gala virtuosa", la cual "ya empieza a ser una pequeña tradición dentro del festival, donde el programa es sorpresa y no se sabrá hasta que los músicos salgan al escenario", como bien destaca Ureña. Asimismo, al día siguiente se interpretará en ese mismo lugar a las 19.00 horas el trío con piano en Sol menor Op. 15 de B. Smetana y el cuarteto con piano en Do menor n.º 1 Op. 25 de J. Brahms.

El festival clausurará el sábado 5 de septiembre a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura, donde se interpretarán piezas como el quinteto con piano n.º 1 en do menor Op. 1 de E. Dohnányi.

Los abonos se podrán adquirir a través de la página web del festival y este año se incluye la novedad de "que la gente que quiera se pueda hacer miembro del festival, de manera gratuita, dando su nombre y su correo electrónico para que quien esté interesado le llegue la información con más antelación", agrega el organizador.

Todo esto abrirá el programa de la intensa temporada cultural de otoño de Avilés, donde estas primeras notas musicales de los violines y las flautas darán paso a las Jornadas Internacionales de Cómic, el Festival diversAvilés o el Festival de Cortos, entre muchos otros, que no dejarán de lado la cultura de esta ciudad.