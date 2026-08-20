Avilés defiende la retirada de árboles en la avenida de San Agustín por su mal estado: "Se plantarán diez nuevos"

"Al comenzar la obra en la avenida de San Agustín para habilitar plazas de aparcamiento, nos encontramos con que, de nueve árboles que había, uno de ellos estaba seco, otro en buenas condiciones que se ha trasplantado en Valliniello y los siete restantes presentaban graves problemas: apenas disponían de raíces, se encontraban en un suelo relleno de escoria y al quitar el pavimento que los soportaba perdían estabilidad y podían caer en cualquier momento. Ante esta situación lo responsable es retirarlos". Esa afirmación es de Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos y Movilidad, que ha querido aclarar la denuncia realizada por el colectivo ecologista de Avilés ante la tala de árboles en la céntrica calle con motivo de las obras.

García defiende que incluso antes de iniciar la renovación de la avenida San Agustín "estaba previsto plantar más árboles" y es más abunda que "ahora se acondicionará el suelo". El concejal de Servicios Urbanos detalló que la primera actuación será la sustitución de la escoria por una zona de tierra para que los árboles se puedan desarrollar y que a continuación, el plan pasa por la instalación de un nuevo sistema de recogida de aguas pluviales "que va a evitar que el agua de lluvia vaya a parar a las redes de saneamiento". "Es una medida de sostenibilidad ambiental, como otras que hemos puesto en marcha para evitar inundaciones. Además, vamos a poder plantar 10 árboles, creciendo en número los que había, además de ganar 400 metros cuadrados que antes eran de hormigón y ahora van a pasar a ser zona verde", detalló Pelayo García.

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El concejal de Servicios Urbanos defiende que el Ayuntamiento de Avilés "siempre actúa con criterios de sostenibilidad y cuidado del medioambiente". Aprovechó la ocasión para detallar algunas de las acciones desarrolladas en los últimos tiempos. "Planteamos actuaciones de naturalización enfocadas a mejorar la biodiversidad urbana y solo en lo que llevamos de año se han plantado 700 árboles", indicó García, que apuntó además que el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud y compartido por "multitud de organizaciones ecologistas" es la "regla 3, 30, 300, es decir, que cada avilesino pueda ver desde su casa al menos tres árboles, que su barrio tenga al menos un 30 % de arbolado o vegetación y que viva a un máximo de 300 metros de un parque público o zona verde de calidad".