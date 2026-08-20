Avilés enciende San Agustín con acento internacional, atracciones para los más pequeños y mucho ritmo junto a la ría

Avilés cambia este viernes el paso y se pone en modo fiesta. San Agustín arranca este 21 de agosto con una primera jornada que repartirá la actividad por La Exposición, la Casa de Cultura, el Parque del Muelle y varios escenarios deportivos. A siete días de la celebración del santo patrono de la villa, a las 18.00 horas abrirá el recinto ferial de la Pista de La Exposición, con atracciones infantiles y juveniles, mientras que a las 19.00 horas la Casa de Cultura acogerá la gala inaugural del XLV Festival Internacional de Música y Danza Popular, una de las citas más veteranas del verano avilesino.

El festival pondrá desde el primer día un marcado acento internacional con grupos llegados de Armenia, Indonesia, Colombia y Guinea-Bissau, acompañados por los anfitriones de "Sabugo ¡Tente Firme!". Participarán el Traditional Dance Ensemble “Hachn” nor Hachn, Karsa Seni, Show dance: Cuerpos en movimiento y Netos de Bandim, con entradas a tres euros.

La música continuará a las 21.00 horas en el Parque del Muelle, donde "Mississippi Queen & The Wet Dogs" actuará dentro de Factoría Sound Summer, encargado de poner ritmo a la primera noche festiva.

El deporte también tendrá un peso importante en este estreno. Desde las 15.30 horas, el Real Club de Tenis Avilés celebrará una nueva jornada del XXXI Torneo de Tenis San Agustín, que reúne a 55 deportistas y concluirá el domingo con las finales.

A las 16.00 horas comenzará además el Torneo de Baloncesto 3x3 en el Complejo Deportivo Avilés, una competición que se prolongará hasta el domingo. La programación del día se completa con propuestas como Ferrera Jugón, las visitas a la Rula y una nueva sesión de CaleyAvilés dedicada al cementerio de La Carriona.

El plato fuerte, un año más, será la noche de los fuegos (27 de agosto), en la que se contará con dos de las orquestas de mayor repercusión nacional: 'París de Noia' y 'Panorama', en dos pases, antes y después del espectáculo pirotécnico, con lo cual se anuncia una noche inolvidable, en palabras de la edil de Festejos, y sobre todo para los miles de fans que tienen estas dos orquestas. La programación festiva de este San Agustín cuenta con un programa "todo gratuito y pensado para todos los públicos", anuncian desde el Ayuntamiento. Habrá conciertos, talleres infantiles, atracciones... destacando en la oferta de esta edición la actuación de "Ráfaga", el día 28, en La Exposición, que será el principal punto neurálgico festivo, donde también se darán cita los tres conciertos principales que inauguran la semana festiva.

Las actuaciones arrancarán este próximo lunes 24 de agosto con "Muchachito Bombo Infierno", seguirán al día siguiente con Gonzalo Hermida y el miércoles le tocará el turno al rapero chileno "Polimá Westcoast". Además, el parque del Muelle volverá de nuevo a la programación con el Factoría Sound Summer "para los más rockeros", con los conciertos de "Cápsula", "The Buzzos" y "Ana Dukke", de sábado a lunes, repectivamente.

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Con las primeras barracas funcionando, los escenarios preparados y una agenda que mezcla folclore, música, deporte y ocio, Avilés abre así diez días en los que la fiesta irá ganando intensidad hasta las grandes citas de la próxima semana.