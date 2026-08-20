Avilés reúne a 142 equipos en el mayor torneo de baloncesto 3x3 del norte de España

Avilés se convertirá desde mañana viernes y hasta el domingo en uno de los grandes focos del baloncesto asturiano con la celebración del Tour 3x3 de San Agustín, una competición que reunirá a 142 equipos y que, según destaca el Ayuntamiento, se convierte por participación en la mayor cita de estas características del norte de España. El torneo, organizado por la Fundación Deportiva Municipal y la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, pondrá además el cierre al circuito estival que impulsa cada año la Federación.

La competición contará con siete categorías: Benjamín, Alevín, Cadete, Junior, Absoluta, Inclusivo y Mayores de 40 años, esta última incorporada como novedad en esta edición. Salvo Inclusivo y Mayores de 40, el resto tendrán cuadro masculino y femenino. En total se disputarán 284 partidos, de los que 201 serán en canasta grande, 76 en Mini y siete en silla de ruedas, una cifra que da cuenta de la dimensión alcanzada por el torneo.

La principal novedad organizativa estará en el escenario. La amenaza de lluvia ha llevado a trasladar la competición desde su ubicación habitual, en la plaza del Centro Niemeyer, hasta el Complejo Deportivo Avilés, en El Quirinal. El concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, explicó que la decisión pretende "garantizar la mayor capacidad y comodidad para los asistentes", ante unas previsiones meteorológicas que podían comprometer el desarrollo de una cita concebida inicialmente al aire libre.

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El 3x3 arrancará el viernes 21 a las 15.00 horas y continuará el sábado entre las 10.00 y las 13.30 y de 15.30 a 20.00 horas. El domingo quedará reservado para las semifinales, las finales y el concurso de triples, entre las 10.00 y las 14.00 horas. La competición forma parte de la programación deportiva de San Agustín 2026 y aspira a congregar durante todo el fin de semana a numeroso público alrededor de las distintas canchas instaladas en el complejo avilesino.