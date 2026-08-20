El Avilés Stadium afina su puesta a punto ante un Candás recién ascendido con la salvación en Tercera como gran objetivo

El Avilés Stadium continúa avanzando en su preparación con una idea muy clara para la nueva temporada: volver a pelear por la salvación en Tercera Federación. El conjunto avilesino afronta ahora un nuevo amistoso frente al Candás CF, equipo que llega reforzado tras conseguir recientemente el ascenso a Preferente a través del play-off. Será otra oportunidad para seguir ajustando piezas en un bloque con mucha juventud, intensidad y margen de crecimiento.

Las sensaciones más positivas del verano llegaron frente a la UD Llanera, rival de Segunda Federación, ante el que el Stadium ofreció una buena imagen pese a la diferencia de categoría. El equipo fue capaz de competir, mantener el orden y responder ante un adversario de mayor nivel, una prueba especialmente útil para un grupo que todavía está acumulando minutos, ritmo y automatismos. Esa actuación dejó argumentos para el optimismo dentro de una pretemporada en la que el resultado permanece en un segundo plano frente a la evolución colectiva.

El duelo ante el Candás servirá también para medir la progresión de una plantilla joven, construida con futbolistas llamados a crecer a lo largo de la campaña. El objetivo vuelve a ser asegurar cuanto antes la permanencia, evitando sufrimientos en una Tercera Federación siempre exigente y donde la regularidad acostumbra a marcar diferencias. El Stadium busca llegar al inicio liguero con un bloque reconocible, competitivo y capaz de convertir su energía en puntos.

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Tras este encuentro todavía quedará camino por recorrer. El calendario de preparación incluye los compromisos frente al Real Avilés Industrial DH, el Juventud Estadio y el Gijón Industrial, citas que permitirán terminar de perfilar el equipo antes de que comiencen los puntos de verdad. El Stadium entra así en la recta final del verano con el propósito de seguir creciendo y convertir las buenas sensaciones mostradas ante el Llanera en una base sólida para afrontar el reto principal: mantenerse otro año en Tercera Federación.