Conductores atentos: cortes de tráfico en el entorno de Las Meanas por las fiestas de San Agustín

Atentos, conductores: desde este viernes 21 y hasta el lunes 31 de agosto la calle Esther Carreño quedará corta al tráfico con motivo de las fiestas de San Agustín para la instalación del espacio gastro #LaVillaEnFiestas. El corte será total desde el cruce de la calle Francisco Orejas Sierra hasta el cruce con la calle Juan Ochoa y quedará prohibido el estacionamiento desde las 7.00 horas de este viernes 21 de agosto hasta el martes 1 de septiembre, a partir de las 9.00 horas.

Además, durante las actuaciones programadas en la Pista de La Exposición agosto se producirán los siguientes cortes de tráfico:

Francisco Orejas Sierra (entre glorieta del Vaticano y José Cueto). Los días lunes 24, martes 25, miércoles 26, viernes 28 y sábado 29 de agosto, la circulación del tráfico quedará restringida en la C/ Francisco Orejas Sierra, permitiéndose solo el acceso al parking desde la plaza del Vaticano, desde las 22.00 horas hasta la finalización de los conciertos y verbenas programadas.

El jueves 27 de agosto, el corte de tráfico se adelantará a las 16.00 horas con motivo del montaje de las orquestas Panorama y Paris de Noia, y se alargará hasta las 5.00 horas del viernes 28 de agosto.

C/ José Cueto (entre las calles Francisco Orejas Sierra y José Antonio Rodríguez). El jueves 27 de agosto, desde las 21.30 horas, quedará cortado el tráfico en la calle José Cueto, en el tramo entre las calles Francisco Orejas Sierra y José Antonio Rodríguez. El corte se alargará hasta la finalización de las actuaciones musicales programadas en la pista de La Exposición.

Los usuarios del parking subterráneo "Centro Meanas", ubicado en esta calle, podrán acceder al mismo en dirección contraria desde la calle José Antonio Rodríguez.

Accesos garajes

Para acceder a los garajes de la C/ José Cueto entre las C/ Francisco Orejas Sierra y C/ López Ocaña, se permitirá el acceso desde la plaza de la Guitarra.

Además del 21 al 30 de agosto también se acotará una parte del aparcamiento en la zona central de la C/ José Cueto junto a la salida del parking subterráneo para vehículos autorizados.

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Todos estos cortes de tráfico estarán señalizados y regulados por la Policía Local.