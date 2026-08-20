El folclore desafía al "orbayu" y llena las calles de Avilés con ritmos del mundo

El "orbayu" no pudo con el folclore. Avilés volvió a convertirse este jueves en un escenario abierto al mundo con el desfile de los grupos participantes en el Festival Folclórico Internacional, que a las doce y media del mediodía recorrieron las calles de la ciudad llenando de música, color y tradición cada lugar del casco histórico. Gran parte del público se equipó del paraguas en mano y, con algunas gotas cayendo durante el recorrido, vecinos y visitantes, incluso internacionales, se acercaron para disfrutar de una cita que volvió a reunir culturas llegadas de distintos puntos del planeta.

Entre los participantes se encontraba el grupo colombiano, formado por una veintena de "paisanos" de la tierra residentes en Avilés. Su representante, Andrés Vallejo, destacó la acogida de la ciudad y se mostró muy agradecido, a la vez que destacaba que se trata "de un festival muy bonito, muy organizado, que reúne a varias culturas, porque estamos de varios continentes". Pese al mal tiempo, señaló que "ni el agua ni el sol han afectado para que la gente salga y vea nuestro trabajo".

También estuvieron presentes miembros procedentes de Guinea-Bissau, con un grupo formado por una banda y una agrupación de folclore que mantiene viva la tradición de su país. Su responsable, Antonio Gómez, explicó que cuentan con una trayectoria de muchos años y que acudieron a Avilés con alrededor de veinte integrantes. Todos ellos también, residentes en la propia ciudad. Para él, el festival es "muy importante, a la vez que muy interesante", especialmente por la respuesta del público: "Estamos aquí transmitiendo toda la alegría a este pueblo".

EN IMÁGENES: La segunda jornada del festival internacional de música y danza de Avilés llena las calles de la ciudad / Miki López

Los vecinos fueron también uno de los grandes protagonistas de la mañana. María Fernández, vecina de Avilés, aseguraba que "aunque llueva, merece la pena salir porque no todos los días puedes ver tantas culturas juntas en las calles". "Es una forma diferente de conocer otros países sin moverte de la ciudad", añadía.

También se acercaron visitantes llegados de otros puntos de Asturias. Javier Suárez, de Oviedo , destacaba que “es un plan perfecto para venir en familia” y valoraba que “Avilés tenga actividades que llenen las calles”. Desde Gijón, Ana Rodríguez puntualizaba que “el ambiente es muy especial, porque la gente participa y los grupos transmiten mucha energía”.

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El desfile volvió a demostrar que el folclore funciona como punto de encuentro entre generaciones y nacionalidades. La música y la danza hicieron frente al tiempo inestable para mantener una tradición que cada verano convierte Avilés en una pequeña ventana abierta al mundo.