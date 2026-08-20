IU reclama "hechos" ante la oferta de diálogo de la Alcaldesa

Hechos "medibles y realizables". Esa es la respuesta de IU a la oferta de diálogo de la alcaldesa socialista Mariví Monteserín ante la amenaza de la coalición de abandonar el gobierno local, una decisión que se adoptará en la primera quincena de septiembre y que podría suponer que al Pleno del día 18 IU vuelva a estar con Podemos en Cambia Avilés en igualdad de condiciones. Ahora, el partido morado está en Cambia Avilés pero en la oposición.

El coordinador de IU en Avilés, Juan José Fernández, aseguró en una entrevista en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA, que no encuentra razones para que la coalición siga formando parte del gobierno local cuando de manera reiterada el PSOE ha incumplido los compromisos suscritos en el pacto de gobierno alcanzado en junio de 2023.

La municipalización

La línea roja era, y es, desde un primer instante, la municipalización de servicios, que comenzaría con la contratación de un gerente y la incorporación de los conserjes de las fundaciones municipales de Cultura y Deportes. Pero el PSOE incumplió sus compromisos. Se negoció en junio y entonces IU aceptó continuar en el gobierno local si todos esos trámites se aprobaban en el Pleno de julio. Pero no fueron ni al de julio ni tampoco al de agosto.

Lo que sí ocurrió en ese último Pleno fue que cinco minutos antes de que comenzara la sesión, se le comunicó al portavoz de IU, Agustín Medina, que se estaba negociando con Asturagua y que se había paralizado durante 60 días la demanda interpuesta por la compañía contra el Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial. Lo mismo que anunció el portavoz del PSOE, Manuel Campa, al final del Pleno en respuesta a su homóloga del PP, Esther Llamazares. Fue la gota que colmó el vaso.

La alcaldesa de Avilés expresó este martes su disposición a dialogar con IU, pero también añadió que "hay que escuchar" para limar las asperezas que puedan poner el peligro la continuidad de la coalición.

La ruptura

Las fuentes consultadas coincidieron en el mismo mensaje que lanzó su coordinador en la entrevista con este periódico: "ahora ya solo valen los hechos, cosas medibles y realizables. Siempre se dialogó y se negoció, pero reiteradamente el PSOE ha incumplido los acuerdos alcanzados, mientras IU ha sido un socio leal".

Es decir, ahora ya no valdrían las promesas de municipalización de servicios porque, según IU, hay que cumplir unos trámites legales que ya es prácticamente imposible que puedan estar resueltos antes de que acabe este mandato, en la primavera de 2027. Y respecto al contrato del agua, la coalición siempre se opuso a la privatización, defendiendo un modelo de gestión pública similar al de Gijón. Solo aprobaría la subida del IPC.

De todos modos, en estos últimos días no ha habido ningun tipo de conversación ni de negociación entre PSOE e IU, "aunque a nivel personal las relaciones son buenas", aseguran en ambos partidos.