El PP de Avilés critica el "triunfalismo" del PSOE en los anuncios de inversiones educativas
Ceila Fernández critica que algunas obras en centros educativos de Avilés, como la ESAPA, "llevan años anunciadas y no son novedades"
La concejala del PP de Avilés, Ceila Fernández, celebra que las inversiones en los centros educativos de la ciudad, sin embargo, reclama al gobierno local y al Principado que huyan del "triunfalismo" y les pide "más rigor a la hora de informar a los avilesinos" sobre sus actuaciones. Dice eso porque algunas de las obras que salieron a colación de la reunión entre el concejal de Educación de Avilés y el director de Infraestructuras educativas del Principado, Julio Vallaure, estaban ya comprometidas desde hace años.
“No hace falta ser tan triunfalista con actuaciones que en muchos casos llevan mucho tiempo anunciadas o comprometidas”, señaló Fernández, que puso como ejemplo el plan de la segunda fase de la Escuela Superior de Arte de Avilés (ESAPA). Detalló a ese respecto que el Ayuntamiento aprobó ya en noviembre de 2022 una moción para reclamar al Principado su financiación, que en 2023 la Consejería anunció que las obras comenzarían en el último trimestre de 2024 y en diciembre de ese año volvió a anunciarse su ejecución para 2025 y finalmente las obras no comenzaron hasta noviembre de 2025. "Hablamos de un proyecto que lleva años anunciado y reivindicado, no de una actuación que pueda presentarse ahora como una novedad", indicó la edil popular que se refirió además al FP de La Grandiella "que es un proyecto que lleva al menos desde 2022 en la agenda de la Consejería de Educación".
Sobre la reforma de la instalación eléctrica del CIFP de Avilés, Ceila Fernández indicó que ya figuraba en el Plan Anual de Contratación de la Consejería de Educación de 2024, "y, sin embargo, se ha llevado a cabo, dos años después".
“Nos parece bien que se arregle el patio del colegio Sabugo, la cubierta del colegio de Llaranes, y se lleven a cabo todas las actuaciones que sean necesarias. Lo normal es que las administraciones solucionen los problemas de mantenimiento de los centros educativos, no que cada reparación se convierta en un gran anuncio político”, manifestó la concejala del PP, que celebró la puesta en funcionamiento de nuevas plazas de las escuelinas y otras inversiones en distintos centros educativos. “Todo lo que suponga mejorar las instalaciones y ampliar los servicios educativos de Avilés es positivo. No vamos a criticar una inversión por el hecho de que la haga un gobierno socialista. Lo que pedimos es que no se confunda inversión comprometida con inversión ya ejecutada”.
Además, la edil popular pidió un listado para conocer las actuaciones que están pendientes, sus plazos y sus planes de desarrollo. “La comunidad educativa no necesita titulares triunfalistas; necesita que las obras se hagan, que se cumplan los plazos y que se atiendan las necesidades”, detalló Ceila Fernández.
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