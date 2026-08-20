El PSOE se queda solo ante el Pleno en la búsqueda de una solución negociada a la crisis del agua

El Partido Popular (PP) ha conseguido su objetivo por partida doble. Mañana se celebrará un Pleno extraordinario en Avilés que se centrará en la segunda crisis por la deuda que reclama Asturagua, la empresa que gestiona el servicio en el concejo. Y aunque haya cinco partidos, habrá uno, el PSOE, que se quedará solo ante el resto de grupos municipales defendiendo el contrato suscrito con la empresa y la vía de negociación abierta hace solo unos días. Incluso su socio en el gobierno municipal, Izquierda Unida (IU), estará enfrente por haberles ocultado la demanda presentada por la compañía. La parte positiva para los socialistas es que no es una sesión resolutiva. No hay que votar. El PP, por su parte, prepara su artillería pesada con "mucha información que se pondrá sobre la mesa". El segundo gran asunto versará sobre las sospechas del PP en torno al contrato para la recuperación de la muralla medieval, ejecutada por Erri Berri, empresa investigada en el caso "Leire" por presunta corrupción.

Esta nueva crisis por la deuda del agua viene provocada porque el PP detectó que en la Cuenta General de 2025 se había incluido una provisión de 15,3 millones de euros que figuraba "escondida" entre una larga relación de cifras. Pero coincidía con que había que revisar con la empresa del agua la Tasa Interna de Retorno (TIR) (una rentabilidad mínima firmada en el contrato de concesión) del periodo 2020-2024 y que esta cifra era similar a la que suscitó la anterior crisis. En aquel momento, 2021, un estudio de una consultora calculaba que Asturagua tenía que recibir 17,3 millones hasta 2034 (cuando finaliza el contrato) para recuperar el equilibrio pactado. Finalmente, PSOE y PP se impusieron en el Pleno y se abonó a la compañía dos millones de euros del remanente municipal a Asturagua , un primer paso con el que sendas formaciones pretendían evitar la subida del recibo y que la consultora había planteado subir la tarifa un 2,7% al año hasta 2034, más el IPC.

La demanda

Ahora, Asturagua reclama 15,3 millones de euros. El problema, según PSOE e IU, surgió porque PP, Vox y Podemos rechazaron subir el IPC en el recibo del agua, y eso desencadenó que Asturagua-Veolia demandara al Ayuntamiento. En el último Pleno, el portavoz del PSOE, Manuel Campa, anunció por sorpresa que ambas partes habían pactado suspender durante 60 días el procedimiento para negociar un acuerdo extrajudicial. Durante ese periodo se realizará un análisis técnico, económico y jurídico de la Tasa Interna de Retorno (TIR) correspondiente al periodo 2020-2024. Se da la circunstancia de que el accionariado de la empresa mixta Aguas de Avilés está constituido en un 24% por el Ayuntamiento y un 76% por Asturagua-Veolia, que es la compañía demandante.

El socio de gobierno, IU, se enteró de esta negociación cinco minutos antes de que comenzara la sesión plenaria. Esto, unido al incumplimiento del acuerdo de gobierno para municipalizar servicios, ha llevado a la coalición ha plantearse abandonar el ejecutivo local. Una decisión que adoptará en la primera quincena de septiembre.

Las posiciones

En este contexto, el PP es el único partido que considera necesario el Pleno extraordinario de mañana. Según explicó su portavoz, Esther Llamazares, servirá para que "la ciudadanía sepa la gravísima situación en la que se encuentra este ayuntamiento por culpa de este gobierno", aunque en realidad se refiere exclusivamente al PSOE.

La solicitud de esta sesión se basa en la necesidad del PP de poder acceder a los informes preceptivos de la Secretaría General e Intervención municipales sobre la reclamación de Asturagua. Unos informes que demuestran, según Llamazares, que “las reclamaciones de la empresa Asturagua de fecha 31 de mayo de 2024 y de 30 de junio de 2025 no han sido resueltas en plazo, ya que no se han realizado en dicho expediente los trámites administrativos necesarios para ser sometido el asunto a la decisión del Pleno”. “Se han saltado la norma, se han saltado a los habilitados nacionales, es decir, a los fedatarios públicos. Hacen lo que les da la gana, pero nosotros tenemos mucha información y la pondremos sobre la mesa. Y el sitio para hacerlo es el Pleno, para que la ciudadanía sepa lo que está pasando", remarcó Llamazares.

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, se limitó a indicar que en el Pleno se expondrá toda la información y los beneficios que supuso la privatización de la gestión y suministro del agua. Y remarcó que "el gobierno negociará con la empresa y cuando haya una propuesta la trasladará al Pleno", igual que "se ha hecho siempre". Hizo hincapié también en que "el contrato no obliga a cubrir todo el diferencial, sino a analizar el periodo", e insistió en que el problema surgió cuando los tres partidos de la oposición votaron en contra de subir el IPC. Un acuerdo que, señaló, buscará la fórmula para "cumplir el acuerdo de gobierno sin salirse del pliego; una propuesta que sea beneficiosa para ambas partes".

Agustín Medina, portavoz de IU, aun socio del gobierno local, se mostró especialmente molesto con el hecho de que el PP "cargue contra nuestro grupo responsabilizándonos de esta situación". Y es que, añadió, "si estamos aquí es porque el PP y el PSOE firmaron el contrato para privatizar el agua de Avilés durante 25 años, y nos dejaron indefensos ante una multinacional. IU ni suma ni resta a la deuda". Según Medina, aprovechará el Pleno extraordinario "para dejar las cosas claras y nada más".

David García, portavoz de Podemos (partido que abandonó el gobierno de coalición en febrero de 2025), fue tajante. "Este Pleno no servirá para nada, porque no tiene contenido resolutorio. No se va a votar nada. El PSOE tiene la mitad de la culpa y el PP la otra mitad, porque ambos se pusieron de acuerdo para privatizar el agua". Y añadió que "el Observatorio del Agua ya tendría que estar creado y es ahí, donde estaremos todos los grupos representados, donde se tenían que dar todas las explicaciones".

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, fue igual de concreta: "El contrato del agua es la herencia envenenada de PSOE y PP: condiciones leoninas firmadas por ellos, y ahora la empresa demandando al Ayuntamiento y los vecinos pagando la factura. Vox es el único que puede mirar a la cara a los avilesinos, porque cuando se firmó esta ruina ni siquiera existíamos".

Erri Berri y la corrupción

El otro asunto a tratar es la adjudicación a la empresa navarra Erri Berri del contrato para la recuperación de la muralla medieval. Para PSOE, IU y Podemos, todo se ajustó a la legalidad. Para el PP, "hay sospechas fundadas de que fue una adjudicación dirigida" a una empresa investigada en la presunta trama de corrupción del caso "Leire". "Un contrato para recuperar una construcción patrimonial se adjudica a una empresa que se dedica a la demolición industrial, no ganó en los requisitos técnicos y se impuso en la oferta económica por una baja temeraria cuando menos muy laxa. Además, hubo modificación del proyecto, que se firmó una vez entregada la obra y abierta al público. Tienen mucho que explicar", afirmó Llamazares.

La portavoz de Vox aseguró que "exigiremos que el gobierno explique en este Pleno una sola cosa: ¿por qué se adjudica la muralla a Erri Berri, la empresa vinculada a la trama de Leire Díez? Estamos seguros de que no tendrán respuesta, y el silencio será su confesión".