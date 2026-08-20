La vieja rula de Avilés se blinda contra nuevos temporales tras invertir más de 700.000 euros

El fuerte temporal del pasado 25 de enero arrancó parte de la cubierta de la vieja rula de Avilés y obligó a ejecutar una reparación de más de 700.000 euros, con cargo a las cuentas de la Autoridad Portuaria. La intervención ha supuesto la retirada completa de la antigua cubierta y su sustitución por una nueva estructura.

“La necesidad de la obra surgió debido a que parte de la cubierta de chapa del lado Oeste de la nave se desprendió a consecuencia del fuerte viento”, explican desde el Puerto. Los elementos afectados fueron la chapa metálica y las correas de hormigón armado, además de los muros de fábrica de ladrillo sobre los que apoyaban, que también resultaron afectados de forma parcial.

El temporal provocó además que una parte de la cubierta desprendida quedara “enrollada sobre la cumbrera”, mientras que otra parte de la chapa y las correas cayó sobre el muelle pesquero y en la ría de Avilés. El desprendimiento ocasionó daños materiales a los barcos pesqueros que se encontraban atracados en la zona.

EN IMÁGENES: temporal de invierno en la comarca de Avilés / M. V./ LNE

En los días posteriores al incidente se llevaron a cabo los trabajos de retirada de los elementos sueltos y de sujeción de los que permanecían en la estructura, aprovechando las buenas condiciones meteorológicas. Sin embargo, las actuaciones de refuerzo no permitían garantizar que la cubierta pudiera resistir nuevas rachas de viento.“A pesar de las actuaciones de refuerzo llevadas a cabo tras el incidente en la chapa que quedó sin afectar, no se podía asegurar que la sujeción aplicada fuera suficiente para resistir rachas de viento similares o superiores a las que provocaron el incidente”, señalan desde la Autoridad Portuaria.

Por ello, el estado de la cubierta “seguía suponiendo un grave peligro” y se consideró “lo más seguro y necesario” retirar por completo la chapa existente y sustituirla por otra correctamente anclada al forjado y a la estructura de la nave. Las obras se propusieron por la vía de emergencia.

Los trabajos recibidos han consistido en la retirada total de la antigua cubierta y su sustitución por otra también de chapa, fijada a una nueva estructura metálica formada por cerchas soldadas. Estas fueron ancladas al forjado existente mediante zunchos de hormigón armado.

El nuevo tejado de la vieja rula de Avilés. / A. P.

También se ejecutaron nuevas correas, principalmente mediante perfiles metálicos. Solo se reutilizaron las tres primeras del faldón Este, al presentar un mejor estado de conservación.

Así, la vieja rula de Avilés se ha blindado contra el temporal. Este equipamiento fue sometido a obras de mejora y modernización hace ya unos meses, con una inversión de más de 800.000 euros financiados, en parte, con cargo a los fondos europeos Next Generation y ha transformado las viejas naves, en desuso desde 2008, en cuatro locales de entre 200 y 600 metros cuadrados con accesos independientes y muelle de carga. Estos espacios los ocuparán empresas "preferiblemente" ligadas al sector pesquero y la transformación del pescado: empresas conserveras, talleres para embarcaciones, afectos navales, frío industrial.... Ahora la nave ya tiene tejado de estrena a prueba de vendavales.