Avilés renueva el patio infantil del Marcos del Torniello con una inversión de 33.686 euros

El Ayuntamiento de Avilés ya tiene en marcha las obras de reparación del pavimento del patio exterior de Infantil del colegio público Marcos del Torniello, una actuación que cuenta con una inversión de 33.686,40 euros y que deberá estar finalizada antes del comienzo del curso escolar 2026-2027. Los trabajos, adjudicados a Tratamientos Asfálticos, tienen un plazo de ejecución de un mes y responden, según explicó el Consistorio, a una demanda de la comunidad educativa para mejorar el estado de unas instalaciones utilizadas por el alumnado de cero a tres y de tres a seis años.

La intervención afecta a un espacio exterior de aproximadamente 600 metros cuadrados y contempla el saneamiento localizado de las zonas deterioradas, la colocación de unos 50 metros de cierre de malla, trabajos de pintura y la incorporación de algún juego infantil. También será necesario demoler parte de las aceras perimetrales situadas junto a otras pistas del centro y colocar un vallado que permita separar este espacio del resto del patio. El objetivo es dar continuidad a la zona destinada a los niños de menor edad, eliminar obstáculos y, al mismo tiempo, delimitar mejor los espacios reservados para las actividades deportivas y lúdicas del colegio.

Noticias relacionadas

El nuevo firme estará formado por una capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor, extendida y compactada sobre la superficie, mientras que las arquetas existentes deberán adaptarse a la nueva rasante. La actuación se completará con el pintado de las líneas y elementos de señalización propios del patio infantil, para los que se emplearán los colores verde, rojo, azul y blanco. La Concejalía de Educación pretende de esta forma dejar acondicionada la zona antes de la vuelta a las aulas y mejorar las condiciones de uso y seguridad para los escolares más pequeños del centro.