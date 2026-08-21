Alerta en Bañugues por la presencia de bacterias fecales en el agua: los ecologistas reclaman una solución definitiva a los vertidos

La playa de Bañugues, en Gozón, vuelve a estar bajo sospecha por la calidad de sus aguas. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies denunció este viernes la aparición de contaminación por Escherichia coli en los últimos análisis publicados por la Consejería de Salud, un episodio que, según el colectivo, supone el segundo problema de este tipo registrado este verano en el arenal gozoniego, lo que significa la presencia de bacterias fecales en el agua.

Los ecologistas critican además que la web autonómica mantenga la playa con la calificación de "pendiente de confirmación" y consideran que, ante los resultados obtenidos, debería advertirse ya a los usuarios de que el agua no es recomendable para el baño.

El colectivo vincula estos episodios recurrentes con los problemas de saneamiento y los vertidos que, asegura, afectan desde hace años a la ensenada. “Vuelve todos los veranos”, lamenta la organización, que recuerda que Bañugues continúa esperando una actuación que permita resolver de manera definitiva la situación.

La presencia de E. coli se utiliza como indicador de contaminación fecal y puede estar relacionada, entre otras causas, con vertidos de aguas residuales o deficiencias en las redes de saneamiento. La ingesta accidental de agua contaminada puede provocar principalmente problemas gastrointestinales.

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Ante esta nueva incidencia, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha vuelto a dirigirse al Principado y a la Confederación Hidrográfica para reclamar un mayor control sobre los vertidos que terminan alcanzando la playa y medidas que permitan evitar nuevos episodios. El colectivo insiste en la necesidad de abordar una solución definitiva para el saneamiento de Bañugues, una actuación que, sostiene, lleva décadas pendiente y que consideran imprescindible para garantizar una adecuada calidad de las aguas de baño.