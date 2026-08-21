La Hermandad de la Santa Cruz de Avilés programa actividades en septiembre para recaudar fondos contra el Síndrome de Malan y el cáncer infantil
El calendario "Unidos por la esperanza" incluye un torneo de fútbol y otro de baloncesto además de la IX Gala solidaria
I. G.
La Asociación Hermandad de la Santa Cruz de Avilés ha presentado la programación de su nueva iniciativa solidaria bajo el lema «Unidos por la esperanza», cuyo objetivo es visibilizar y recaudar fondos a beneficio de la asociación Síndrome de Malan España y la asociación Galbán contra el cáncer infantil. Para lograr este objetivo, la organización ha diseñado un calendario de actividades que se desarrollarán en septiembre. Las iniciativas solidarias comenzarán los días 11 y 12 con la celebración de un torneo solidario de fútbol organizado junto al Club deportivo Raíces y otros clubes de la comarca avilesina. La actividad deportiva continuará el sábado 19 de septiembre en Piedras Blancas con un torneo solidario de baloncesto coordinado por el Club Castrillón. El broche final de "Unidos por la esperanza" será el viernes 25 de septiembre con la celebración de la IX Gala Solidaria en el Palacio de Santa Cecilia, un encuentro destinado a recaudar fondos para ambas causas.
La campaña nace con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre el Síndrome de Malan, una patología genética poco frecuente identificada en 2010 que provoca sobrecrecimiento postnatal durante la lactancia y la infancia, retraso psicomotor, discapacidad intelectual, deficiencia visual y trastornos de conducta. Esta causa toca muy de cerca a la entidad a través de la historia de una niña de Avilés afectada por la enfermedad, por lo que las actividades buscan fomentar la investigación, la orientación a las familias y la detección precoz. Al mismo tiempo, el proyecto refuerza el compromiso continuo que la entidad promotora mantiene con la asociación Galbán, que es socio de honor de la Hermandad, para apoyar su lucha contra el cáncer infantil.
Las personas que deseen colaborar con estas iniciativas solidarias con sus aportaciones pueden realizar sus aportaciones a través del Bizum Solidario con el código 10386 y el concepto MALAN-GALBÁN, o mediante ingresos en la Fila 0 a través del número de cuenta ES22 3035 0366 27 3660014761.
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