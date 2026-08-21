Samuel Armas, artista y autor del cartel de San Agustín: "Pondría una plataforma flotante sobre la ría para ofrecer un concierto sobre el agua"

Samuel Armas es el autor del cartel de este año de las fiestas de San Agustín. Este artista avilesino es el encargado de abrir el test de LA NUEVA ESPAÑA con motivo de las fiestas de San Agustín, que cuenta con la participación de una variedad de personas de diferentes ámbitos de la vida avilesina.

-¿A qué sabe San Agustín?

-Sobre todo... quizá los fuegos artificiales sean el punto de mayor conexión que tengo con las fiestas, de ahí la idea del cartel. Pero San Agustín me sabe a verano, a libertad, a fiesta, a disfrute y, sobre todo, a mucha música.

-¿Qué vendería en el Mercado Medieval? No qué compraría, sino ¿qué vendería?

-Me encantaría vender algo relacionado con la magia, un puesto de objetos mágicos o algo similar. La época medieval me transmite mucho misterio; como no se conocían las cosas a través de la ciencia, la magia parecía más real.

-Y, ¿qué pinta usted en estas fiestas?

-Pues para mí es la primera oportunidad que tengo de hacer el cartel de San Agustín y es una satisfacción increíble. Siempre quise diseñarlo; era uno de los carteles a los que más ganas le tenía.

-¿Desde qué balcón elegiría ver y disfrutar de los fuegos artificiales?

-Me encantaría verlos desde unos balcones que siempre me llaman la atención cuando vengo por la carretera paralela a las vías, encima de lo que era la Plaza del Pescado. Hace esquina viniendo desde el parque del Muelle y tiene unos pisos altos. Unos amigos viven por ahí y siempre pienso en las vistas impresionantes que deben de tener desde esa altura.

-¿San Agustín es una montaña rusa de emociones o una noria lenta?

-Una montaña rusa de emociones. Recuerdo que de pequeño salía con mis amigos a disfrutar de las fiestas y todo se vivía de forma muy intensa. Quizás con el paso de los años lo voy viendo más como una noria, pero en la infancia era una auténtica montaña rusa.

-¿A quién preferiría ver en las fiestas: a los Rolling Stones o a una orquesta de verano?

-Me gustan mucho los grupos tributo. Si fuera a salir de fiesta, con tributos a bandas famosas, me encantaría. Recuerdo con especial cariño un tributo que se hizo en Avilés a Rage Against the Machine; fue uno de los conciertos con los que más disfruté.

-¿Cuál ha sido su mejor San Agustín o el concierto que recuerda con más cariño?

-Más allá de los conciertos o del mercado medieval, a mí me gusta mucho el cine en la calle cuando proyectan películas al aire libre. El cine en la calle es una experiencia que une a la gente y guardo muy buenos recuerdos de pequeño de esas proyecciones.

-¿Qué escenario nuevo elegiría para las fiestas?

-Echaría a volar la imaginación y pondría una plataforma flotante sobre la ría para ofrecer un concierto sobre el agua. Sería impresionante ver un espectáculo de rock sobre una estructura moviéndose en la ría.

-Centrándonos en el cartel, ¿por qué decidiste dejarte llevar por los fuegos artificiales para crear tu obra?

-Queríamos algo diferente a lo que se había hecho anteriormente. A veces los fuegos se representan de una manera muy idealizada o genérica. Busqué ofrecer una visión directa, casi como una fotografía, pero dándole un toque pictórico con mis colores flúor más identificativos. Quería crear una obra que la veas y te impacte al instante.

-Y, por supuesto, no tiene Inteligencia Artificial...

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-No, para nada. De hecho, es algo muy interesante de reflejar por la respuesta del público. Los comentarios que más me prestaron en redes eran de gente valorando que por fin había un cartel sin IA, algo de verdad y humano. Estamos en una época de evolución tecnológica, pero también de valorar más que nunca el trabajo humano. Yo utilizo la IA como herramienta de apoyo para tareas de diseño o para restaurar imágenes, pero jamás se me ocurriría trabajar en crudo, coger el resultado directo de la IA y venderlo.