Ángelica García, galerista: "Todas las fiestas de San Agustín son buenas, las de antes me gustaban más porque éramos más jóvenes"

¡Madre! Muchas preguntas veo ahí.

Son nueve nada más.

La que protagoniza hoy esta sección es Angélica García Álvarez (Oviedo, 1972). Y es natural: dirige la Galería Amaga, que es la más antigua del concejo. Ella y su familia lleva más medio siglo viviendo del arte.

Vamos al lío.

Vale.

¿A qué sabe San Agustín?

¿A qué sabe San Agustín? Déjame que piense. No sabe a ninguna comida en especial, no es como el Carnaval o el Bollo. ¿San Agustín? Sabe a villa. A villa. Con todo lo que eso entraña.

Vale, lo anoto, a villa. Vamos a por la siguiente: ¿Usted es de verbena o de grandes conciertos?

Estamos en San Agustín.

Estamos en San Agustín, por supuesto.

Pues de verbena: las orquestas tienen un repertorio más amplio, como para todos los públicos, para todos los que salen estos días… Lo que quiero decir que los grandes conciertos pueden ser para cualquier momento del año.

Esta que viene es como para usted. ¿Qué vendería en el Mercado Medieval?

Hombre, yo cuadros.

Pues esta siguiente va por la línea: ¿Qué pinta usted en estas fiestas?

Madre, es que, de verdad, hace unas preguntas un tanto... Mire, pinto ilusión y ganas para que estos días no se acaben.

¿Un balcón para ver los fuegos?

El Niemeyer. Por supuesto.

¿San Agustín es una montaña rusa de emociones o una noria lenta?

Hombre, una noria. Yo soy más desde montañas rusas, pero para unas fiestas me gusta más la noria.

Y ahora le voy a insistir otra vez: me ha dicho que es de verbenas, pero ¿y si vienen los “Rolling Stones”?

Pues voy, pero una cosa no excluye la otra. Lo de las verbenas es perfecto para este tiempo de fiesta: la verbena es para todo el mundo, para todas las edades… tocan música más variada. Está fenomenal que haya un grupo especial, pero imagínese que el que viene es de "reggaetón"… lo siento mucho, pero por ahí no paso. Y luego también está el presupuesto con que cuente la ciudad… Está bien hacer unas fiestas grandes, pero siempre hay cosas más importantes.

¿Cuál fue su mejor San Agustín?

Para mí son todos buenos. Los de hace años me gustaron más, pero porque éramos más jóvenes, porque salía más y porque salíamos todos los días. Ahora pues vamos los amigos a ver los fuegos, cenamos todos. En los carnavales de los 90 salíamos los cuatro días con un disfraz distinto: uno por día. Pero eran los años noventa y teníamos veintitantos.

Bueno, la última: Un escenario nuevo para las fiestas.

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Me gusta mucho el parque del Muelle. Estaría bien volver al Ayuntamiento: tiene que haber algo en la plaza del Ayuntamiento, en la principal de la ciudad. No digo que tenga que ser lo más gordo del mundo mundial de música, pero algo. Aunque sea con niños.