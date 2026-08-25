Avilés se rinde a sus orígenes: "El Certamen de San Agustín es el más importante de la región"
"Este año ha merecido la pena recordar, reconocer y agradecer a los verdaderos protagonistas de San Agustín, que sois los ganaderos y ganaderas", sostiene Monteserín durante la gala que homenajeó a los históricos del certamen avilesino
Noé Menéndez
“El Certamen de San Agustín es el más importante de la región por el gran seguimiento que ha tenido en el mundo ganadero”. Manuel Ángel Hidalgo resumió, en una frase, el sentimiento de toda una región respecto a uno de los buques insignia de las fiestas de Avilés, su feria de ganado. Las restricciones sanitarias impidieron celebrar el histórico certamen, pero eso no ha sido excusa para que la ciudad rindiese homenaje a varias de las personalidades que, durante décadas, han ido participando. Por ello, el pabellón de La Magdalena acogió una emotiva gala en la que se reconoció la trayectoria de varios históricos del sector, además de a aquellos que apuestan por la conservación de razas autóctonas y a algunos de los pilares del propio concurso.
“Las vacas son un vicio, si no me gustasen no estaría aquí. En casa te lo enseñan desde pequeño”, detalló Emilio José Álvarez, de Casa Lloriana, uno de los nombres homenajeados durante la gala. El avilesino explicó, además, algunas de las claves del certamen. “Hay que preparar al ganado con tiempo. Las bañas, las acondicionas, las alimentas de otra manera para que lleguen al gran día con mayor peso, llamas al veterinario para que revise todo... Lleva tiempo y dedicación”, subrayó el ganadero.
Homenaje a los históricos del certamen
Esa dedicación la conoce perfectamente Bernardo García, ‘Nardo’, de la ganadería El Caliero. “Cuando era joven siempre tenía ganas de que llegase agosto, para ir de concurso en concurso en Avilés sin ni siquiera pasar por casa”, afirmó el ganadero, ya jubilado, cuya vocación por el certamen empezó de niño. “Me acuerdo del día que tuve que dormir al lado de una de mis vacas para que nadie me la catase, que igual me la liaban”, recordó.
Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, fue la encargada de cerrar un acto que contó con la presencia de Adriana Lastra, delegada del Gobierno; Celia Fernández, vicepresidenta de la Junta General; Eloy Alonso, alcalde de Castrillón; Jorge Suárez, alcalde de Gozón; Alberto Tirador, alcalde de Illas; Marián Flórez, vicealcaldesa de Soto del Barco; Raimundo Díaz, concejal de Hacienda de Siero; Iván Allende Toraño, alcalde de Piloña; María Isabel Méndez Ramos, alcaldesa de Las Regueras; y varios concejales de la corporación avilesina, entre otras autoridades. “Queríamos mantener vivo el espíritu del certamen. Queríamos aprovechar este momento para recordar, reconocer y agradecer a todas las personas que habéis hecho posible que hayamos llegado hasta aquí. Ganaderos, ganaderas y profesionales que, con vuestro esfuerzo, dedicación y compromiso, conseguís mantener viva esta tradición”, esgrimió la regidora avilesina.
Avilés reivindica su sector primario
Monteserín puso el foco en la importancia del producto local como una de las claves de la ciudad en el sector turístico. “Que sigamos creciendo como referente gastronómico depende de que en nuestro entorno se produzcan alimentos de calidad, de proximidad y medioambientalmente sostenibles. Es fundamental inculcar en la ciudadanía la exigencia de la calidad de su alimentación como base fundamental de una vida saludable. El Certamen de San Agustín siempre ha ejercido como el mejor escenario para la defensa y puesta en valor de la calidad de nuestro sector primario. Y, sin duda alguna, lo va a seguir siendo”, subrayó la alcaldesa, que se mostró “muy orgullosa de que Avilés no olvide sus orígenes”.
Además, deseó que, para la próxima edición de las fiestas, todo pueda volver a la normalidad para “sentirnos de nuevo orgullosos de mostrar lo mejor de nuestras ganaderías y de nuestras razas autóctonas”. “Este año ha merecido la pena recordar, reconocer y agradecer a los verdaderos protagonistas de San Agustín, que sois los ganaderos y ganaderas, y también celebrar, que es justo lo que pasaremos a hacer ahora”, sentenció.
La lista de galardonados
Reconocimiento a la conservación de razas autóctonas:
- Germán Concheso González, en representación de las asociaciones del Asturcón.
- José Manuel Díaz Pravia, en representación de las asociaciones de la Oveya Xalda.
- Emilio Martínez Martínez, de la Asociación por la Recuperación de la Pita Pinta.
Reconocimiento a la mujer en ganadería
- Florentina, de Casa Serafo Alvaré Manzaneza (Gozón).
Reconocimiento al relevo generacional
- Ganadería ecológica Casa Marcos (Gozón).
Reconocimiento especial al Comité Organizador del Certamen
- Manuel Carlos Martínez de la Maza.
- Manuel Ángel Hidalgo Menéndez.
- Zoilo Serrano Cabello.
- José Ramón Rodríguez Rodríguez.
- Eduardo Sande Bazarra.
Reconocimiento a las ganaderías de Avilés
- Emilio José Álvarez, en representación de Ganadería Casa Lloriana.
- Bernardo García (Nardo), en representación de la Ganadería El Caliero.
Reconocimiento a la mayor trayectoria histórica
- José Ramón Ovies Álvarez, en representación de Ganadería Curuxeo.
- José Manuel Valdés, en representación de Ganadería Casa Chinto.
- Ganadería de Francisco Fanjul Gutiérrez en la categoría raza asturiana de montaña.
- Ganadería de Jorge Martino en la categoría raza parda.
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