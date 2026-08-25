Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Avilés se rinde a sus orígenes: "El Certamen de San Agustín es el más importante de la región"

"Este año ha merecido la pena recordar, reconocer y agradecer a los verdaderos protagonistas de San Agustín, que sois los ganaderos y ganaderas", sostiene Monteserín durante la gala que homenajeó a los históricos del certamen avilesino

EN IMÁGENES: La gala en homenaje a todos los participantes en el histórico Certamen de San Agustín

EN IMÁGENES: La gala en homenaje a todos los participantes en el histórico Certamen de San Agustín

Ver galería

EN IMÁGENES: La gala en homenaje a todos los participantes en el histórico Certamen de San Agustín / Mario Canteli

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noé Menéndez

Avilés

“El Certamen de San Agustín es el más importante de la región por el gran seguimiento que ha tenido en el mundo ganadero”. Manuel Ángel Hidalgo resumió, en una frase, el sentimiento de toda una región respecto a uno de los buques insignia de las fiestas de Avilés, su feria de ganado. Las restricciones sanitarias impidieron celebrar el histórico certamen, pero eso no ha sido excusa para que la ciudad rindiese homenaje a varias de las personalidades que, durante décadas, han ido participando. Por ello, el pabellón de La Magdalena acogió una emotiva gala en la que se reconoció la trayectoria de varios históricos del sector, además de a aquellos que apuestan por la conservación de razas autóctonas y a algunos de los pilares del propio concurso.

“Las vacas son un vicio, si no me gustasen no estaría aquí. En casa te lo enseñan desde pequeño”, detalló Emilio José Álvarez, de Casa Lloriana, uno de los nombres homenajeados durante la gala. El avilesino explicó, además, algunas de las claves del certamen. “Hay que preparar al ganado con tiempo. Las bañas, las acondicionas, las alimentas de otra manera para que lleguen al gran día con mayor peso, llamas al veterinario para que revise todo... Lleva tiempo y dedicación”, subrayó el ganadero.

Homenaje a los históricos del certamen

Esa dedicación la conoce perfectamente Bernardo García, ‘Nardo’, de la ganadería El Caliero. “Cuando era joven siempre tenía ganas de que llegase agosto, para ir de concurso en concurso en Avilés sin ni siquiera pasar por casa”, afirmó el ganadero, ya jubilado, cuya vocación por el certamen empezó de niño. “Me acuerdo del día que tuve que dormir al lado de una de mis vacas para que nadie me la catase, que igual me la liaban”, recordó.

Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, fue la encargada de cerrar un acto que contó con la presencia de Adriana Lastra, delegada del Gobierno; Celia Fernández, vicepresidenta de la Junta General; Eloy Alonso, alcalde de Castrillón; Jorge Suárez, alcalde de Gozón; Alberto Tirador, alcalde de Illas; Marián Flórez, vicealcaldesa de Soto del Barco; Raimundo Díaz, concejal de Hacienda de Siero; Iván Allende Toraño, alcalde de Piloña; María Isabel Méndez Ramos, alcaldesa de Las Regueras; y varios concejales de la corporación avilesina, entre otras autoridades. “Queríamos mantener vivo el espíritu del certamen. Queríamos aprovechar este momento para recordar, reconocer y agradecer a todas las personas que habéis hecho posible que hayamos llegado hasta aquí. Ganaderos, ganaderas y profesionales que, con vuestro esfuerzo, dedicación y compromiso, conseguís mantener viva esta tradición”, esgrimió la regidora avilesina.

Avilés reivindica su sector primario

Monteserín puso el foco en la importancia del producto local como una de las claves de la ciudad en el sector turístico. “Que sigamos creciendo como referente gastronómico depende de que en nuestro entorno se produzcan alimentos de calidad, de proximidad y medioambientalmente sostenibles. Es fundamental inculcar en la ciudadanía la exigencia de la calidad de su alimentación como base fundamental de una vida saludable. El Certamen de San Agustín siempre ha ejercido como el mejor escenario para la defensa y puesta en valor de la calidad de nuestro sector primario. Y, sin duda alguna, lo va a seguir siendo”, subrayó la alcaldesa, que se mostró “muy orgullosa de que Avilés no olvide sus orígenes”.

Noticias relacionadas

Además, deseó que, para la próxima edición de las fiestas, todo pueda volver a la normalidad para “sentirnos de nuevo orgullosos de mostrar lo mejor de nuestras ganaderías y de nuestras razas autóctonas”. “Este año ha merecido la pena recordar, reconocer y agradecer a los verdaderos protagonistas de San Agustín, que sois los ganaderos y ganaderas, y también celebrar, que es justo lo que pasaremos a hacer ahora”, sentenció.

La lista de galardonados

Reconocimiento a la conservación de razas autóctonas: 

  • Germán Concheso González, en representación de las asociaciones del Asturcón.
  • José Manuel Díaz Pravia, en representación de las asociaciones de la Oveya Xalda.
  • Emilio Martínez Martínez, de la Asociación por la Recuperación de la Pita Pinta.

Reconocimiento a la mujer en ganadería

  • Florentina, de Casa Serafo Alvaré Manzaneza (Gozón).

Reconocimiento al relevo generacional

  • Ganadería ecológica Casa Marcos (Gozón).

Reconocimiento especial al Comité Organizador del Certamen

  • Manuel Carlos Martínez de la Maza.
  • Manuel Ángel Hidalgo Menéndez.
  • Zoilo Serrano Cabello.
  • José Ramón Rodríguez Rodríguez.
  • Eduardo Sande Bazarra.

Reconocimiento a las ganaderías de Avilés

  • Emilio José Álvarez, en representación de Ganadería Casa Lloriana.
  • Bernardo García (Nardo), en representación de la Ganadería El Caliero.

Reconocimiento a la mayor trayectoria histórica

  • José Ramón Ovies Álvarez, en representación de Ganadería Curuxeo.
  • José Manuel Valdés, en representación de Ganadería Casa Chinto.
  • Ganadería de Francisco Fanjul Gutiérrez en la categoría raza asturiana de montaña.
  • Ganadería de Jorge Martino en la categoría raza parda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manolo Taibo, avilesino, experto en accidentes de montaña: 'La prudencia como actitud está muy bien, pero si la convertimos en técnica y estrategia, entonces seremos personas más seguras
  2. Las playas de Luanco y Candás, arrasadas por una nueva oleada de carabelas portuguesas: 'No paramos de sacar, estaban por todas partes
  3. El PSOE se queda solo ante el Pleno en la búsqueda de una solución negociada a la crisis del agua
  4. Pilar Meana, chef de la Cantina de Villalegre: 'En San Agustín hay que comer fabada, pote de berzas y cachopo
  5. Espectacular despliegue en el entorno de la avenida de Alemania, en Avilés, por el derrame de unos botes de pintura en el interior de una furgoneta
  6. Nueva emergencia en el Aeropuerto de Asturias: una ambulancia, obligada a desplazarse al aeródromo
  7. Aarón Martínez, el adolescente asturiano que hace arte con un boli Bic, da el salto nacional con una exposición en Santander: 'Es una oportunidad para llegar a un público diferente
  8. Trini Caminero se jubila tras 44 años de bata blanca: “Hay que poner en valor a la enfermera”

Avilés se rinde a sus orígenes: "El Certamen de San Agustín es el más importante de la región"

Avilés se rinde a sus orígenes: "El Certamen de San Agustín es el más importante de la región"

Gonzalo Hermida, toca a las 22.00 horas en Avilés: "Para ver este concierto hay que sentir y abrir los poros de la piel para que te cale un poco la música y la energía que llevamos"

Pérez Simón contempla en el Niemeyer las once obras de su colección que completan “Naturalezas vivas”

Pérez Simón contempla en el Niemeyer las once obras de su colección que completan “Naturalezas vivas”

Villa impulsa su tejido asociativo y alcanza los 300 socios: “En 2022 solo éramos dos personas para tirar de todo, ahora rozamos la decen”

Castrillón incorpora un nuevo miembro a su tejido asociativo: nace la asociación de vecinos Valle de Quiloño

Gestos que salvan vidas: Castrillón acoge una nueva campaña de donación de sangre

Gestos que salvan vidas: Castrillón acoge una nueva campaña de donación de sangre

Últimas plazas disponibles para la Comida en la Calle de Corvera: más de 560 vecinos ya tienen mesa

Últimas plazas disponibles para la Comida en la Calle de Corvera: más de 560 vecinos ya tienen mesa

Puesta a punto estival para las piscinas de Las Vegas: Corvera destina 4.500 euros al mantenimiento integral de la instalación

Tracking Pixel Contents