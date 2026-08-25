Avilés saca a concurso por 127.694 euros el cuidado de 3.700 metros de canalones en centros educativos

El Ayuntamiento de Avilés sacó este martes a licitación por 127.694 euros, IVA incluido, el contrato para la revisión periódica, limpieza y mantenimiento de los canalones de los centros educativos de titularidad pública. El servicio abarcará las tres escuelas infantiles municipales, doce centros de Educación Infantil y Primaria y el Centro de Educación Especial San Cristóbal, además de aquellos equipamientos que pudieran incorporarse durante la vigencia del acuerdo. En conjunto, la adjudicataria deberá hacerse cargo de más de 3.700 metros lineales de canalones. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de septiembre a las 13.00 horas.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con la posibilidad de otras dos prórrogas anuales. Entre los trabajos previstos figuran la inspección del estado de faldones, encuentros de cubierta, bajantes, sumideros y pesebrones, así como la retirada de hojas, fangos, tierra, suciedad y posibles obstrucciones. La empresa deberá mantener limpios todos estos elementos para garantizar la correcta evacuación del agua y, cuando resulte necesario, podrá aplicar herbicidas para eliminar el crecimiento de vegetación. Tras la primera inspección tendrá que elaborar además un informe de incidencias acompañado de fotografías, detallando las actuaciones necesarias y sus correspondientes plazos de ejecución.

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El pliego establece también que, cuando el Consistorio detecte alguna patología que requiera la intervención de la adjudicataria, esta deberá atender el requerimiento en un máximo de diez días hábiles, aunque las empresas que ofrezcan tiempos inferiores obtendrán una mejor valoración. Entre las instalaciones con mayor longitud de canalón destacan el Centro de Educación Especial San Cristóbal, con 434,8 metros; el CEIP Palacio Valdés, con 428,92; el CEIP Marcos del Torniello, con 348,38; y el CEIP Marcelo Gago, con 320 metros, según la relación incluida por el Ayuntamiento en la documentación del contrato.