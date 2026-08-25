Avilés viaja al pasado con más de 130 puestos en el mercado medieval de San Agustín
Artesanía, gastronomía, teatro callejero, música y malabares llenarán el casco histórico de la ciudad hasta el próximo domingo 30
El casco histórico de Avilés volverá a transformarse desde este miércoles en un escenario de época con la apertura del Mercado Franco de Alcabala, una de las citas más asentadas de las fiestas de San Agustín. La alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, inaugurarán el recinto a las 12.00 horas, aunque los primeros pasacalles comenzarán una hora antes. La propuesta reunirá hasta el domingo 30 más de 130 puestos de artesanía, alimentación y restauración.
El mercado permanecerá abierto todos los días de forma ininterrumpida entre las 11.00 y las 23.00 horas, con dos excepciones: el jueves 27, víspera de San Agustín, y el sábado 29, cuando el cierre se retrasará hasta la 01.00 horas. Los tenderetes y actividades se distribuirán por las calles y plazas de Ferrería, Carlos Lobo, La Muralla, Camposagrado y La Fruta.
La programación contará diariamente con teatro callejero, música medieval y renacentista, cuentacuentos, títeres, malabares, espectáculos de fuego y cuchillos, además de demostraciones de armas, talleres de oficios tradicionales y atracciones para el público infantil. El Mercado Franco de Alcabala recrea el privilegio concedido por los Reyes Católicos a la villa de Avilés en el siglo XV y se celebra en la ciudad desde hace más de dos décadas.
Un arranque cargado de actividades
La jornada inaugural coincidirá además con buena parte de la programación festiva del miércoles. El parque del Muelle acogerá a las 17.00 horas el espectáculo familiar "Pomper, las burbujas gigantes" y, a las 21.00 horas, "Las burbujas mágicas", una propuesta de luz y sonido. La pista de La Exposición será escenario, a las 22.00 horas, del concierto de Polimá Westcoast, después de la apertura del ferial de San Agustín y del espacio gastronómico de las fiestas.
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