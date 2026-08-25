Los expertos de La Granda desmontan los mitos sobre la alimentación en la vejez: el huevo no dispara el colesterol y los riesgos de la autosuplementación

"Las personas mayores tienen que alimentarse igual o mejor que la gente joven para no perder músculo". Con esa idea resumió este martes la doctora Olga Laosa Zafra, miembro de la Fundación de Investigación del Hospital Universitario de Getafe, uno de los principales mensajes de la segunda y última jornada del curso "Comer bien para envejecer mejor", organizado por los Cursos de La Granda y la propia fundación en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. La sesión sirvió como cierre de dos días dedicados a ofrecer herramientas para mantener una alimentación saludable, conservar la autonomía y afrontar el envejecimiento con una mejor calidad de vida.

Laosa centró buena parte de su intervención en desmontar algunos de los mitos más extendidos sobre la alimentación en las personas mayores. "Uno de los más importantes es pensar que las personas mayores necesitan comer menos porque gastan menos energía", explicó. Aunque con la edad puede reducirse el gasto asociado a la actividad física, la especialista subrayó que una alimentación adecuada resulta fundamental para frenar la pérdida de masa muscular. También puso el foco en otra creencia habitual, la relación entre el consumo de huevos y el colesterol. "El huevo no tiene esos efectos negativos sobre el colesterol que tradicionalmente se le han atribuido y, de hecho, podemos considerarlo un alimento muy completo por su aporte de proteínas y otros nutrientes", señaló.

La jornada tuvo un marcado carácter práctico, con recomendaciones para organizar la cesta de la compra, preparar los menús y aprender a interpretar las etiquetas de los alimentos. La experta aconsejó mantener una dieta adaptada a los gustos de cada persona, con abundante fruta y verdura de temporada y prestando atención especial al consumo de proteínas, con alimentos como el pollo, el pavo, el pescado o las legumbres. "La cesta de la compra de una persona mayor no tiene por qué ser muy diferente de la de una persona joven", resumió Laosa, que insistió en que la dieta debe ser sostenible en el tiempo y ajustarse a las necesidades particulares de cada individuo.

Uno de los apartados principales estuvo dedicado a los suplementos nutricionales y a determinar cuándo pueden resultar necesarios. Durante la sesión se abordó el uso de vitamina D, vitamina B12, calcio o suplementos de proteínas en determinados casos, pero Laosa advirtió de los riesgos de consumirlos sin supervisión. "Yo no recomendaría a nadie tomar suplementos sin una indicación médica, porque cada persona tiene unas necesidades completamente diferentes", afirmó. La especialista insistió en que la alimentación debe ser siempre la primera opción y que los complementos solo deben utilizarse cuando estén justificados. Laosa también reivindicó el ejercicio de fuerza como herramienta esencial para conservar músculo. "Caminar es muy importante, pero el ejercicio de fuerza resulta fundamental para crear y conservar masa muscular", explicó, apuntando que puede comenzarse con pesos de apenas uno o dos kilos y aumentar progresivamente la carga según la capacidad de cada persona.

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Un final entre fogones

La despedida del curso dedicado a la salud y el envejecimiento llegó con un taller participativo de cocina asturiana dirigido por María Jesús Acuña, cocinera que trabajó durante muchos años en el restaurante La Posada del Mar. La propuesta trasladó a los fogones las recomendaciones expuestas durante las dos jornadas y buscó demostrar que es posible mantener los sabores de la cocina tradicional y, al mismo tiempo, adaptarlos a una alimentación saludable durante el envejecimiento. Acuña preparó junto a los participantes un puré de calabacín y un rollo de bonito, que posteriormente pudieron degustar, poniendo así el broche al programa "Comer bien para envejecer mejor", una de las propuestas incluidas en la programación de los Cursos de La Granda.