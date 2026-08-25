El futuro de cuatro expedientes brillantes avilesinos

El futuro de los mejores expedientes de Bachillerato y Formación Profesional de Avilés ya ha comenzado a labrarse. Muchos han elegido ya sus estudios o bien sus opciones laborales de cara al próximo mes de septiembre. Muchos tienen claro que los próximos años se formarán en Medicina, Ingenierías de todo tipo e incluso en Magisterio.

Íria Vila Quintana finalizó sus estudios de Segundo de Bachillerato en el colegio Santo Ángel. Remarcó que el último curso fue “muy intenso y muy corto” y que en el plano académico le fue “bastante bien”. Obtuvo de media de Bachillerato un 9,9 y tras realizar la Selectividad le quedó una nota de 12,7. Con ella puede cumplir su sueño de estudiar Medicina. “Me viene por tradición familiar, siempre quise dedicarme al campo de la salud y elegiré la rama de Pediatría”, destacó la joven que ya tiene plaza para estudiar en León aunque espera todavía la respuesta de la Universidad de Oviedo. “Si entro en Oviedo, me quedo aquí”, detalló.

Lucía Iglesias García estudió en el IES Virgen de La Luz. Tras vivir un último año de instituto “muy rápido” ya tiene ganas de encarar su futuro como estudiante de Enfermería. Cumplirá así su sueño “de pequeña”. “Siempre quise ser médica o enfermera para optar después a ser matrona”, explicó la joven avilesina, que obtuvo un 9,56 de media en el Bachillerato y un 12,4 en la PAU. Iglesias García estudiará Enfermería en la Universidad de Santiago.

Diego Ruiz García es otro estudiante con un expediente académico brillante. Se formó en el IES Carreño Miranda donde cursó Bachillerato en la modalidad de Humanidades. Descubrió en su centro el amor por el Latín y por el Griego y quiere ahondar en esos conocimientos en la Universidad de Oviedo. Estudiará Lenguas clásicas y todo ello gracias a sus profesores Selina Suárez, de Latín y Juan Baños, de Griego, que le animaron. “Obtuve un 9,5 de media en Bachillerato y un 11 y algo en Selectividad”, recordó el estudiante, que ya sabe que en su clase universitaria hay “pocos alumnos”.

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Santi Seoane Cernuda tiene 23 años. Ya estuvo en la Universidad de Oviedo en otra etapa en la que estudió Historia del Arte, pero no le convenció. Tenía claro que quería dedicarse al Magisterio. Por ello, estudió primero un FP de Educación Infantil en el Carreño Miranda en el que obtuvo “tres matrículas, una por asignatura”. Estudió selectividad y sacó un 13,71, pese a que necesitaba un 12,8 para estudiar el doble grado de Infantil y Primaria en Salamanca. “Quiero hacer la mención de inglés”, señaló.