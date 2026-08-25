Gonzalo Hermida, toca a las 22.00 horas en Avilés: "Para ver este concierto hay que sentir y abrir los poros de la piel para que te cale un poco la música y la energía que llevamos"

Gonzalo Hermida y su banda ya están en Avilés. Su actuación en la pista de La Exposición de Las Meanas comienza a las 22.00 horas con motivo de las fiestas de San Agustín. Es la segunda vez que toca en Avilés y se dio cuenta de ello después de llegar a la plaza de España y recordar que hace años actuó allí con Cadena Dial. "Me acuerdo perfectamente, lo pasamos de maravilla y me ha dado un recuerdo súper bonito volver aquí y ahora con mi gira, con mis canciones, me ha hecho mucha ilusión", indicó el artista minutos después de finalizar la prueba de sonido y comprobar que todo está listo para el espectáculo de esta noche. "Para ver este concierto hay que sentir y abrir los poros de la piel para que te cale un poco la música y la energía que llevamos toda la banda", recalcó.

El artista gaditano ondeará esta noche "La bandera Libertad" que, según detalla, es la suma de muchas canciones que hablan de la libertad, de ser y sentirse libres. "Traemos alegría para el cuerpo, somos cinco personas encima de un escenario, disfrutones, felices, y venimos a pasarlo bien, si no es así incluso soy capaz hasta de bajarme en el momento, me da igual los contratos y me da igual todo", señaló el músico y también compositor de canciones interpretadas por otros artistas que tiene claro que su misión está noche es "ser feliz e intentar lo mismo con el público". "La prueba ha sido maravillosa, estaba la gente ya ahí conectada, enchufada", apuntó.

Hermida apela al romanticismo y defiende que sin "amor no se hace nada en este mundo": "Estamos ahora en una etapa quizás muy de muros y muy de ponernos escudos y armaduras incluso en las letras de las canciones y creo que es una bonita etapa para mí, que en este caso me gusta ir desnudo por la vida", indicó.

El espectáculo será al aire libre y en Asturias, la lluvia puede aparecer en cualquier momento. Gonzalo Hermida no le teme la la lluvia, es más, expresó que "está muy conectado" con la lluvia del Norte. "Me han caído chaparrones encima de la bicicleta (suele practicar ciclismo por el oriente asturiano), así que no le tengo miedo".

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Gonzalo Hermida ya cuenta los minutos para subirse de nuevo sobre las tablas para deleitar al público avilesino. Anima a los avilesinos a visitantes a participar en este espectáculo pero pone un requisito: "Para ver este concierto hay que sentir y hay que ponerse un poco la piel, hay que abrir los poros de la piel y que te cale un poco la música, la energía que tengo y tenemos toda la banda".