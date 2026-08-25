Guillermo Pelayo, barquillero: "Soy muy de verbena, aunque ya ni me acuerdo de la última vez que pisé una"

Hablar de San Agustín con Guillermo Pelayo es hacerlo con una de esas figuras que forman parte del paisaje sentimental de Avilés. Durante décadas, su bombo, su casaca blanca y sus barquillos han acompañado a generaciones de avilesinos en fiestas, veranos y jornadas de celebración, convirtiendo un oficio heredado en una estampa reconocible de la ciudad. Pelayo conoce bien los olores, los sonidos y los recuerdos que rodean a las fiestas patronales, desde las barracas y las garrapiñadas hasta las verbenas y los fuegos. Con toda esa memoria a cuestas, el popular barquillero se somete ahora a las preguntas más festivas de LA NUEVA ESPAÑA.

¿A qué sabe San Agustín?

A mí me trae olores de fiesta, de churrería, de barracas y de garrapiñadas.

¿Usted es de verbena o de grandes conciertos?

De verbena, aunque ya ni me acuerdo de la última vez que pisé una.

¿Qué vendería en el mercado medieval?

Barquillos, por supuesto.

¿Usted qué pinta, canta o baila en estas fiestas?

Me animaban muchísimo "Irónicos" y "Stuka", en realidad, todos aquellos grupos asturianos que teníamos eran maravillosos. De los de ahora, me encanta "Grupo Beatriz".

Un balcón para ver los fuegos

En el parque del Muelle. Es un sitio privilegiado para disfrutarlos.

¿San Agustín es una montaña rusa de emociones o una noria lenta?

Una montaña rusa, sin ninguna duda.

¿Rolling Stones o una orquesta de verano?

Una orquesta de verano, mil veces.

¿Su mejor San Agustín? ¿Y su mejor concierto de las fiestas?

Me quedo con mis primeras fiestas, cuando tenía diez años. Mis padres trabajaban en el quiosco de San Agustín y aquellos días se me quedaron grabados. Los disfruté muchísimo.

Un escenario nuevo para las fiestas

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Las Meanas o el parque del Muelle. Cualquiera de los dos quedaría precioso.