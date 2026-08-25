Monteserín pide a los 55 mejores estudiantes de Bachillerato y FP del municipio que retengan el talento en la ciudad: "Avilés os va a necesitar"
La gala de reconocimiento premia la constancia y el compromiso de los estudiantes, animándoles a crecer personal y académicamente
“Avilés os va a necesitar”, señaló la alcaldesa, Mariví Monteserín, para cerrar el acto de reconocimiento a los 55 estudiantes de la ciudad con mejores expedientes académicos en Bachillerato y Formación Profesional y celebrado este martes. “En un futuro os vamos a necesitar”, remarcó la regidora avilesina desde el escenario de la Casa de Cultura dirigiéndose a los homenajeados, sentados en el patio de butacas junto a sus familias. Monteserín insistió en la idea de que la ciudad quiere retener el talento y por ello propuso al más de medio centenar de jóvenes mantener el vínculo con el municipio en el que han desarrollado sus estudios.
La Alcaldesa cerró un “acto sencillo” que abrió Juan Carlos Guerrero, concejal de Educación. Guerrero dio la bienvenida a los jóvenes y explicó que la gala servía para premiar el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los estudiantes que ahora inician una nueva andadura: “Unos trabajarán, otros buscarán empleo y otros continuarán estudiando”. Guerrero aprovechó la ocasión para dar una serie de consejos a los jóvenes: “Creced no solo en lo académico, también en lo personal, viajad, tened conciencia crítica para mejorar el mundo actual y una cosa importante, no tengáis miedo a la equivocación, empezar de nuevo y ampliar objetivos”.
Uno a uno, los estudiantes que ahora encaran el futuro fuera de las aulas de la ciudad subían al escenario. Allí, Monteserín y Guerrero les entregaron un diploma y una mochila. Cada uno cosechó numerosos aplausos del público. Los 55 homenajeados, 36 chicas y 19 chicos representaban a diez centros educativos de la ciudad participaron en este acto de reconocimiento: IES La Magdalena, el IES Menéndez Pidal, el IES Virgen de La Luz, el IES Número 5, el IES Carreño Miranda, el CIFP Avilés, la ESAPA, el colegio Salesianos Santo Ángel, el colegio Paula Frassinetti y el Colegio San Fernando.
También hubo palabras de reconocimiento al profesorado, a los centros educativos y a las familias que han ayudado en favorecer ese esfuerzo de un alumnado brillante que lo ha dado todo por conseguir matrículas de honor y otros resultados académicos que les permiten encarar el futuro que han elegido.
Relación de homenajeados
IES LA MAGDALENA:
- Lydia Sánchez del Rivero
- Laura Flórez Pérez
- Mara Clemente Pesquera
IES MENÉNDEZ PIDAL:
- Diego Estrada García
- Maeva Hevia Jorquera
- Marina Jiménez Fernández
- Iván Menéndez García
- Carmen Pérez Álvarez
- Jiakang Chen
- María Flórez Sal
IES VIRGEN DE LA LUZ:
- Ainhoa Álvarez Gutierrez
- Arturo Amorín Suárez
- Lucía Iglesias García
- Eva Serrano Benavides
IES Nº 5:
- Nora Carreño García
- Leyre Fernández Del Viso Álvarez
- Jon Iglesias Ventosa
- Leyre Martínez De Yuso
- Lía Solís Alonso
- Samuel Zapico Fernández
- Olaya Martínez López
IES CARREÑO MIRANDA:
- Sandra García Alves
- Oumayma El Makki Belehsane
- Olaya Fernández Rodríguez
- Jacobo Eduardo Lamas Gutierrez
- Diego Ruiz García
- Bruno Trapiello García
- Felipe Uría González
- Patricia Fernández Rodríguez
- Santiago Seoane Cernuda
- Nayara Montoya Ríos
CIFP AVILÉS:
- Javier Álvarez Moreira
- Michael Arthe Jay
- Adriana Cabaleiro Álvarez
- Adrián González Blanco
- Rebeca Martínez Medina
- Nerea Puertas Posa
- Manuel Lozoya Morante
- Gema Nieto Cuesta
- Alba Nieto Cuesta
ESAPA (ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DE AVILÉS):
- Eva Carlos Bruzos
- Marta López Vega
COLEGIO SALESIANOS SANTO ÁNGEL
- Igor Fernández Fernández
- Víctor Manuel Suárez González
- Iria Vila Quintana
COLEGIO PAULA FRASSINETTI:
- Iria García-Noriega Blanco
- Alicia Prada Muñiz
- Daniel Sánchez Aparicio
- Pedro Sánchez Díaz
COLEGIO SAN FERNANDO:
- Laura Villena González
- Marina López Álvarez
- Paula Vaquero Pardavila
- Lucía Arnanz Spencer
- Marina Fernández-Corugedo Poch
- Victoria Osarugue Arase Cuello
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