Monteserín pide a los 55 mejores estudiantes de Bachillerato y FP del municipio que retengan el talento en la ciudad: "Avilés os va a necesitar"

“Avilés os va a necesitar”, señaló la alcaldesa, Mariví Monteserín, para cerrar el acto de reconocimiento a los 55 estudiantes de la ciudad con mejores expedientes académicos en Bachillerato y Formación Profesional y celebrado este martes. “En un futuro os vamos a necesitar”, remarcó la regidora avilesina desde el escenario de la Casa de Cultura dirigiéndose a los homenajeados, sentados en el patio de butacas junto a sus familias. Monteserín insistió en la idea de que la ciudad quiere retener el talento y por ello propuso al más de medio centenar de jóvenes mantener el vínculo con el municipio en el que han desarrollado sus estudios.

La Alcaldesa cerró un “acto sencillo” que abrió Juan Carlos Guerrero, concejal de Educación. Guerrero dio la bienvenida a los jóvenes y explicó que la gala servía para premiar el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los estudiantes que ahora inician una nueva andadura: “Unos trabajarán, otros buscarán empleo y otros continuarán estudiando”. Guerrero aprovechó la ocasión para dar una serie de consejos a los jóvenes: “Creced no solo en lo académico, también en lo personal, viajad, tened conciencia crítica para mejorar el mundo actual y una cosa importante, no tengáis miedo a la equivocación, empezar de nuevo y ampliar objetivos”.

Uno a uno, los estudiantes que ahora encaran el futuro fuera de las aulas de la ciudad subían al escenario. Allí, Monteserín y Guerrero les entregaron un diploma y una mochila. Cada uno cosechó numerosos aplausos del público. Los 55 homenajeados, 36 chicas y 19 chicos representaban a diez centros educativos de la ciudad participaron en este acto de reconocimiento: IES La Magdalena, el IES Menéndez Pidal, el IES Virgen de La Luz, el IES Número 5, el IES Carreño Miranda, el CIFP Avilés, la ESAPA, el colegio Salesianos Santo Ángel, el colegio Paula Frassinetti y el Colegio San Fernando.

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También hubo palabras de reconocimiento al profesorado, a los centros educativos y a las familias que han ayudado en favorecer ese esfuerzo de un alumnado brillante que lo ha dado todo por conseguir matrículas de honor y otros resultados académicos que les permiten encarar el futuro que han elegido.