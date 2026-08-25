El Nodo se defiende tras las críticas de Vox: “Somos un barrio como cualquier otro”

“Invitamos a la concejala de Vox a que venga a la zona y compruebe las cosas ella misma. No queremos que nos pongan etiquetas, somos un barrio como cualquier otro”. Ana Belén Jiménez, del barrio de El Nodo, ha salido en defensa de sus vecinos tras las duras palabras de Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, que calificó la zona como una “bomba de relojería”. “El problema viene por las continuas quejas de los vecinos de ciertos edificios”, señala la avilesina, que asegura que “aquí no hay sensación de inseguridad, y le puedes preguntar a cualquiera”.

“Ciertos vecinos no pensaban que iban a compartir zona con pisos de protección oficial, donde hay gente de etnia gitana. Les molesta todo, han bajado a insultar a nuestros hijos a las cinco de la tarde”, asegura Jiménez, que reafirma que “nosotros no generamos ningún problema”. Además, afirma que las quejas llegan por utilizar un parque público. Eso sí, no oculta que en el barrio “hay yonquis y alcohólicos, pero poco más se ve en la calle”.

Los vecinos responden a Vox

Sobre la ausencia de presencia policial que denuncia Vox, tanto Jiménez como su vecina Tamara Montoya aseguran que, al menos tres veces por semana, acuden a la zona varios furgones de la Policía Nacional. “Este es un barrio normal, que no nos comparen con ningún sitio”, señalan ambas, que creen que “la concejala estaría mejor ocupándose de arreglar los caminos que de ponernos etiquetas”. Martínez Riola también habló de los problemas de okupación. “Mis dos hijos son okupas, no lo niego. Han ido a servicios sociales y les han dicho que no tienen derecho a nada. Quieren pagar una renta, pero Vipasa no les deja. En los pisos no hay basura, se puede comer en el suelo”, dice Jiménez. Laura García, presidenta de la comunidad de vecinos, confirma que no hay problemas con dichas personas. “Y es una paya”, añade la avilesina.

Estas palabras llegan tras la denuncia, por parte de Martínez Riola, que aseguró que El Nodo sufre “absoluto abandono a los vecinos y la dejación de funciones por parte del Ayuntamiento ante la degradación del entorno de viviendas de titularidad de Vipasa, en las que se concentran los problemas de okupación, tráfico de estupefacientes y masificación”. Según trasladaron los propios afectados a los miembros del partido, existen viviendas okupadas en prácticamente todos los edificios de la zona, con casos especialmente graves en los portales números 6 y 8. “No hablamos de un problema aislado: hablamos de un barrio entero al que se ha dejado caer”, advirtió Riola.

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Desde la formación política son tajantes: “El consumo y la venta de droga están a la orden del día, hasta el punto de que en marzo motivaron una redada policial en la zona. Y mientras tanto, los vecinos soportan a diario personas orinando en zonas comunes, peleas, discusiones y escaladas a los aleros de los primeros pisos que dan acceso directo a las ventanas de las viviendas, además de pedradas contra los cristales y roturas de las tuberías de gas de las fachadas. Esto es una bomba de relojería y las administraciones lo saben”. Desde Vox añaden: “Los vecinos viven con miedo al salir a la calle y, por si fuera poco, rodeados de suciedad, con mobiliario urbano abandonado como microondas y colchones, basura por todas partes y una incipiente presencia de ratas, ante un servicio municipal de limpieza claramente desbordado y con una hoja de trabajo a todas luces insuficiente”.