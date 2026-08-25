El PP de Gozón exige transparencia sobre la contaminación de la playa de Bañugues

El PP de Gozón denunció este martes la situación que atraviesa la playa de Bañugues dada la contaminación de sus aguas. Los populares han reclamado transparencia sobre el origen del problema, así como la adopción inmediata de actuaciones que garanticen la calidad del agua y la protección de los vecinos. "No es una cuestión de partidos ni siglas, se trata de un asunto de salud pública que requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte de las instituciones responsables", señalaron desde el PP gozoniego, que destacó "la falta de responsabilidad institucional tanto a nivel municipal como regional".

"Obviamente, existe un problema, o varios problemas relacionados entre sí, pero hasta el momento no se ha explicado con transparencia cuál es el origen real de la situación", apuntaron desde el PP, que pide una mayor información pública por parte del Ayuntamiento y del resto de administraciones implicadas.

Los populares gozoniegos quieren desbloquear esta situación y han ofrecido su colaboración para llevar a cabo una revisión exhaustiva de las infraestructuras de saneamiento del entorno de la playa de Bañugues. La propuesta incluye inspeccionar el cauce del río, la depuradora y otros puntos críticos vinculados a los episodios de contaminación, mediante un diagnóstico sobre el terreno que cuente con la participación de técnicos municipales y representantes vecinales.

A partir de las conclusiones de esta inspección, el PP aboga por desarrollar un plan de actuaciones concretas. Asimismo, la formación ha garantizado su respaldo a todas las iniciativas municipales que requieran celeridad, comprometiéndose también a elevar las reivindicaciones necesarias ante el Principado en aquellas materias de competencia regional.

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"Los vecinos de Bañugues no pueden continuar soportando las molestias por malos olores y contaminación", señalaron los populares en un comunicado en el que también insisten en abordar la problemática con carácter de urgencia por su directo impacto en la salud pública y en la calidad de vida local.