Asturias necesita hasta 3.000 viviendas nuevas al año para atender la demanda

Ramiro Lomba, que es el director general de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), cree que en Asturias “hace falta sacar al mercado entre 2.500 a 3.000 viviendas al año para cubrir la demanda actual”. Defendió esta postura porque, según su análisis, “hay un parque importante de viviendas vacías” y, asimismo, “los hogares entre el año 2024 y 2025 han crecido entre 3.200 y 3.500”, según las fuentes que se utilicen. Es decir, “el número de viviendas terminadas en Asturias no alcanza las 1.900”. Todo esto quiere decir, apuntó, que faltan 1.400 viviendas para atender las demandas del Principado. “¿Hasta cuándo? Bueno, pues mientras ganemos población”. Y eso, precisamente, es lo que está pasando en la región desde 2024, asegura el especialista.

José Manuel Ferreira, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y promotor de viviendas, también participó este miércoles, junto a Lomba Monjardín, en el seminario “Análisis de la vivienda en España, con especial referencia al Principado de Asturias. Presentación del Portal Estadístico del Notariado”, el penúltimo de los Cursos de La Granda de este año, una actividad promovida, en esta ocasión, por el Consejo de Notarios.

Ferreira defendió, como Lomba y como el resto de los ponentes, el incremento de la oferta de viviendas. Dijo a este respecto: “El éxito de una política de vivienda no se mide por las normas que aprueba, sino por las viviendas que consigue producir, rehabilitar y poner a disposición de los ciudadanos”.

Alberto Martínez Lacambra, el director del Centro Tecnológico del Notariado, la persona que se encargó de presentar el Portal del Notariado, fue también por estos derroteros: “El problema de la vivienda no se resuelve con un real decreto, ni con una ley en dos o tres meses: hay que movilizar el suelo, hay que facilitar el urbanismo. Hay que movilizar el suelo público”.

Aumento de oferta

Lomba explicó su argumento —la necesidad de incrementar el parque de vivienda— en función de varios términos: la cantidad de vecinos del Principado, por un lado, y los hogares que forman esos vecinos a lo largo y ancho de la región, por otro. Dijo que Asturias cuenta con “una población en torno a 1.015.000 habitantes”. Dijo también que, en virtud de los datos censales y de la Seguridad Social, la Sadei estima que la región cuenta con “463.000 hogares”. Y añadió: “Si vamos al censo de viviendas, en Asturias hay del orden de 450.000 principales y 225.000 no principales”. Estos datos son los que le llevan a la conclusión de que “más o menos las cifras son bastante coherentes entre el número de hogares y el número de viviendas principales”.

Pero no todo es de color de rosa: “De las 674.000 viviendas, 271.000, o sea, el 40% del total, tienen más de 50 años”, añadió. Y, además, 100.000 “están vacías”, aunque no todas son “viviendas”: hay casas de aperos, trasteros, garajes… De ahí, pues, la necesidad de incrementar el número de viviendas para atender las reclamaciones de los ciudadanos del Principado.

Jesús Daniel Sánchez, el director general de Vivienda, que también estuvo en los Cursos de La Granda, defendió que Asturias necesita, sí, “aumentar el parque de vivienda, pero también rehabilitar la vivienda existente, tanto pública como privada”. Y esto es así, explicó, porque “hay una franja de la sociedad, que es la clase trabajadora, esos sueldos que superan los 1.000, pero que no llegan a los 1.800, que tienen unas dificultades grandes para acceder a una vivienda digna y que la tasa de esfuerzo supera ese 30% que marcan los estándares europeos para que no haya, evidentemente, una sobrecarga del esfuerzo en la carga de la hipoteca o del alquiler”.

María Calvo, como todos los demás ponentes convocados por los Cursos de La Granda, defendió la necesidad de incrementar la oferta de vivienda en la región: “Creemos que aumente la demanda es bueno, que aumente la población en Asturias es bueno, que atraigamos a gente y que se queden los jóvenes es bueno, por tanto lo que hay que hacer es responder aumentando la oferta”. Y añadió: “Pedimos seguridad jurídica y dotar unas reglas de juego claras”. Y para Calvo las zonas tensionadas y el control de precios no son “claras”: “Creemos que van conseguir el efecto contrario al que pretenden: van a retirar la vivienda del mercado”.

Sánchez, sin embargo, vio este problema con otra perspectiva. Dijo que su departamento está en disposición de ampliar las zonas tensionadas: “La competencia es estrictamente de la comunidad autónoma y, evidentemente, en un primer estado valoramos trabajar con los ayuntamientos, pero en el punto en que estamos, no puede haber asturianos de primera y asturianos de segunda porque haya alcaldes, haya equipos de gobierno que no les preocupe el acceso a la vivienda de sus ciudadanos”. Los resultados les respaldan: “Ya no se alquilan en el barrio de La Arena con precios desorbitados”, concluyó.

El portal de los notarios

Alberto Martínez Lacambra fue el primer ponente del curso. Lo hizo para presentar el Portal Estadístico del Notariado, que es un mapa que recoge información real, actualizada y detallada sobre el mercado de la vivienda en España, elaborada a partir de las compraventas formalizadas ante notario.

Defendió que “el problema de vivienda es, clarísimamente, de oferta”. Explicó también que hasta el año 2007 se vendían en España 618.000 viviendas, es decir, antes de la Gran Recesión había “unas 820.000 transacciones”. En 2013, la cifra cambia de manera absoluta: “La cifra cayó un 62 por ciento”. Lacambra calificó esta situación como “una rotura del mercado”.

La cifra actual de transacciones supera el medio millón. “Hay quien dice que el mercado se está enfriando, pero esto no se enfría, se enfría un mercado cuando los precios se paralizan y se van contrayendo las transacciones”. En Asturias, apostilló, en el año 2007 “se vendieron prácticamente 15.000 pisos; en 2013 bajaron a 3.000 o 4.000. Esto es una caída del 77% del mercado, 15 puntos más que el de España”, apuntó Lacambra. “Hemos ido recuperando, pero todavía nos quedamos lejos de esas cuotas que teníamos en el año 2007”.

La renta familiar en Asturias ha aumentado, sin embargo, un 43% desde 2013 y los precios, un 20%. “Por tanto, en promedio, en Asturias, la renta familiar sí que ha aumentado más que en las otras comunidades”, dijo Lacambra.

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Ferreira cerró su intervención asegurando que, según su criterio, “sin vivienda disponible no hay movilidad laboral, no hay atracción de talento, no hay emancipación juvenil, no hay inversión que arraigue y no hay desarrollo territorial equilibrado”. Por tanto, “la vivienda es infraestructura social, pero también infraestructura económica: si Asturias no puede alojar a quienes quieren vivir, trabajar, emprender o invertir aquí, estará limitando su propio crecimiento”, un argumento que coincidió ce por be con el presupuesto general de María Calvo: “Deberíamos empezar a tratar la vivienda como una infraestructura esencial, lo mismo que la energía, lo mismo que las carreteras, porque es esencial esto para desarrollar la vida y la actividad económica en nuestra región”. Jesús Daniel Sánchez, por su parte, concluyó: “La prioridad debe ser garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía asturiana y, especialmente, de quienes desarrollan aquí su proyecto de vida”, es decir, “construir viviendas de 400.000 euros no resuelve el problema de acceso a la vivienda”.