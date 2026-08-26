Atención conductores: Avilés cortará varias calles por los fuegos de San Agustín y restringirá el paso por las pasarelas de la ría
La Policía Local desplegará las limitaciones desde las 23.15 horas del jueves y prohibirá la presencia de público en distintos accesos al Niemeyer durante el espectáculo
La Policía Local de Avilés pondrá en marcha este jueves un dispositivo especial de tráfico con motivo del espectáculo pirotécnico de San Agustín, que comenzará a medianoche. Las principales restricciones arrancarán a las 23.15 horas, cuando quedará prohibida la circulación en toda la calle de El Muelle, en la avenida de Los Telares entre las glorietas de Los Oficios y de la Estación de Autobuses y en Conde de Guadalhorce, entre la travesía de Demetria Suárez y el acceso de la N-633 hacia el puente Azud. También habrá limitaciones en La Muralla, Doctor Graíño y la plaza de Pedro Menéndez.
Las medidas afectarán igualmente a los peatones. Desde las 23.15 horas, la pasarela que parte de la plaza de Santiago López únicamente podrá utilizarse en dirección al Centro Niemeyer. Además, minutos antes del comienzo de los fuegos se cerrará al público la pasarela peatonal que comunica el puerto deportivo con el Niemeyer.
Durante el espectáculo estará prohibida la presencia de público en varios puntos próximos a la zona de lanzamiento. No se podrá permanecer en el puente de San Sebastián, en la pasarela peatonal que une la plaza de Santiago López con el paseo de la ría ni en la que conecta el puerto deportivo con el Niemeyer. Las restricciones forman parte del dispositivo establecido para la celebración de uno de los principales actos de las fiestas de San Agustín.
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