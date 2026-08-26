La biblioteca de La Luz se convertirá en un laboratorio para estudiar el clima y ensayar nuevas formas de cuidado comunitario

Leer un libro, observar cómo cambia una planta o descubrir qué partículas hay en el aire formarán parte desde septiembre de una misma experiencia en la Biblioteca de La Luz. El equipamiento avilesino iniciará la fase pública de Bibliokepos, un proyecto que busca reinventar el papel de las bibliotecas públicas y convertirlas también en espacios desde los que observar el entorno, compartir conocimiento y ensayar respuestas frente al cambio climático. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Avilés y Nomad Garden, se desarrollará hasta diciembre y pretende transformar el centro en un laboratorio de conocimiento y adaptación climática.

La transformación será también física. La biblioteca incorporará nuevo mobiliario para la lectura y el diálogo, viveros de plantas y lámparas atmosféricas capaces de filtrar y registrar partículas del aire. El programa estudiará además las especies, la calidad del aire, las memorias del barrio y sus paisajes sonoros. Entre las iniciativas más singulares figura la creación de un Archivo Climático Sonoro, con el que se registrarán los cambios del paisaje cotidiano, además de un archivo de esmaltes cerámicos destinado a conservar materialmente la memoria de diferentes atmósferas de Avilés. A ello se sumarán cartografías, observaciones fenológicas, recomendaciones bibliográficas y clubes de lectura y escritura vinculados al territorio.

Otra de las piezas centrales será el Archivo de Prácticas, concebido como un catálogo vivo en el que recoger experiencias y nuevas propuestas para imaginar otros usos posibles de las bibliotecas. Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, un Laboratorio Ciudadano reunirá en La Luz a usuarios, asociaciones, bibliotecarias y agentes del barrio para desarrollar estas ideas, algunas de las cuales podrán probarse durante el otoño. El proceso continuará los días 7 y 8 de octubre con un Taller de Diseño Estratégico en el que participarán representantes de bibliotecas, administraciones, especialistas y agentes culturales. La tarde del día 7 se celebrará también una Reading Party abierta al público, con lecturas, conversaciones y una sesión de escucha del Archivo Climático Sonoro.

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El proyecto continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con la evaluación y reformulación de las propuestas junto a la propia comunidad. El proceso culminará a finales de año con la elaboración de guías, protocolos y recomendaciones para determinar qué experiencias pueden consolidarse en La Luz y cuáles podrían adaptarse a otras bibliotecas. En Bibliokepos participarán también artistas de la Bienal Climática, estudiantes de la ESAPA y de la Factoría Cultural, además de diferentes entidades culturales, científicas y universitarias. El programa completo, con fechas, horarios y ubicaciones, se dará a conocer en las próximas semanas.