La Bienal Climática, protagonista de unos fuegos de San Agustín que se alargan en el tiempo

La Bienal Climática también tendrá su reflejo en el cielo de Avilés. Los tradicionales fuegos de San Agustín, una de las citas más multitudinarias y esperadas de las fiestas patronales, incorporarán este año un homenaje específico a la iniciativa medioambiental que acoge la ciudad. El espectáculo, bautizado como "Naturaleza", comenzará a las 00.00 horas de este jueves 27 de agosto, víspera del día grande, y tendrá una duración aproximada de 21 minutos, con un montaje concebido específicamente para Avilés por la pirotecnia ourensana Xaraiva. Los artificios partirán desde cinco puntos de disparo situados en la margen derecha de la ría e incluirán seis series de fuegos acuáticos.

La temática elegida permitirá que la Bienal Climática se convierta en uno de los hilos conductores de la noche. El espectáculo recurrirá a formas y colores inspirados en la naturaleza y reservará un conjunto específico en tonalidades verdes, concebido como un mensaje de conciencia y compromiso con el futuro. También habrá un homenaje a la ciudad mediante los colores blanco y azul de la bandera de Avilés. Xaraiva asegura haber preparado un proyecto artístico exclusivo después de estudiar tanto las características del escenario como las preferencias de los espectadores. "Sabemos que es una noche con una gran diversidad de público y, por ello, ofreceremos conjuntos para todas las edades", explican desde la compañía.

El carácter natural del montaje aparecerá de forma especialmente visible en algunos de sus principales pasajes. "Floración de luz" transformará el cielo en un gran jardín mediante efectos que recrearán dalias, crisantemos, hortensias y girasoles, mientras que "Noche blanca" cubrirá el entorno de la ría y del Centro Niemeyer con candelas y grandes figuras blancas que simularán copos de nieve. A ello se sumarán efectos digitales, torbellinos y una lluvia de meteoros multicolor. Desde Xaraiva resumen la filosofía del espectáculo como una propuesta cuyos efectos "se inspiran en la paleta natural y emocionan al público", dentro de "una coreografía de luz y color diseñada exclusivamente para este evento, que combina la fuerza de la tradición con la innovación".

La vinculación con la naturaleza convivirá con algunos guiños de marcado carácter local. El "Gran palmeral" combinará volcanes, candelas en forma de V y carcasas disparadas a diferentes alturas para crear una composición aérea y acuática en perspectiva, pero incorporará además una de las imágenes más curiosas de la noche: una simulación de culinos de sidra gigantes. El montaje también tendrá grandes peonías bicolor y rojas y figuras como medusas, aros, fantasmas y corazones gigantes, aprovechando la propia ría como parte del escenario y reforzando el componente visual de unos fuegos que este año buscan ir más allá de la sucesión tradicional de explosiones.

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El cierre será el tramo de mayor duración e intensidad. Bajo el nombre de "La gran catarsis", Xaraiva encadenará cinco prefinales antes de alcanzar el momento culminante con un cielo completamente multicolor. La última secuencia desembocará en un "gran terremoto de material propio" cuyo estruendo, promete la empresa, "retumbará a lo largo de toda la ría de Avilés". Será el broche pirotécnico a San Agustín 2026, pero también una nueva ventana para la Bienal Climática, cuya presencia llegará en esta ocasión a uno de los momentos con mayor capacidad de convocatoria de todas las fiestas avilesinas.