La Cámara de Comercio escucha las fortalezas comerciales de Colombia: "Es un país con el que desde Avilés hemos trabajado mucho"

La Cámara de Comercio de Avilés volvió este miércoles a mirar hacia Colombia, un mercado con el que mantiene vínculos desde hace casi tres décadas y en el que ve nuevas posibilidades para el tejido productivo de la comarca. La sede cameral recibió a Enrique Bermejo, director ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia, para analizar las fortalezas económicas del país y las oportunidades que ofrece a las compañías asturianas.

En el encuentro participaron Carmen Fernández, secretaria general de la entidad avilesina; José Manuel Vega, vicepresidente segundo; y María Jesús García, vicepresidenta tercera. Entre las empresas de la comarca, la única presente fue Alusín Solar, representada por su director general, Javier Fernández-Font, que acudió con especial interés tras varias experiencias negativas en el mercado colombiano y con la posibilidad de retomar allí su actividad sobre la mesa.

La Cámara avilesina recordó desde el inicio que Colombia no es un territorio desconocido. "Es un país con el que desde Avilés hemos trabajado mucho y por eso esta es una visita especial para nosotros", explicó Carmen Fernández. Vega puso cifras a esa relación: los primeros contactos con la Embajada de Colombia se remontan a 1997 y entre 2003 y 2008 se sucedieron misiones comerciales, encuentros empresariales y proyectos ligados a los sectores industrial, metalúrgico, metalmecánico y tecnológico. "Esta visita representa dar continuidad a una relación construida durante décadas y, sobre todo, abrir nuevas oportunidades de colaboración entre las empresas de Colombia y las de Avilés", señaló.

Bermejo dibujó ante los asistentes un mercado que, a su juicio, ofrece mucho más que sus 53 millones de habitantes. "Colombia no debe verse solamente como un mercado, sino como una plataforma para empezar en América Latina", defendió. Entre sus argumentos citó la salida al Atlántico y al Pacífico, los 18 acuerdos comerciales, las 112 zonas francas y más de 80 frecuencias aéreas semanales con España. También destacó que actualmente existen alrededor de 1.200 empresas españolas en Colombia y que España es su segundo mayor inversor extranjero, solo por detrás de Estados Unidos.

Las oportunidades se concentran, según explicó, en ingeniería, energías renovables, manufactura, digitalización, agroindustria, salud, infraestructuras y logística, sectores que conectan con el perfil empresarial de la comarca avilesina. Bermejo insistió, eso sí, en que la implantación exige seleccionar bien la ciudad, el cliente, el socio local y el canal de entrada. "La oportunidad es real, pero hay que entrar de forma inteligente", resumió. También recomendó construir relaciones de confianza, dejar los acuerdos por escrito y validar el negocio antes de realizar grandes inversiones.

Alusín mira de nuevo al mercado colombiano

Ese mensaje encontró un destinatario directo en Alusín Solar, dedicada a la fabricación de estructuras para instalaciones fotovoltaicas. Fernández-Font trasladó a Bermejo las dudas generadas por experiencias anteriores en Colombia, donde la compañía trabajó con distribuidores y clientes, pero terminó frenando su apuesta. La empresa mantiene, sin embargo, el interés por conocer qué condiciones ofrece ahora el país y contempla la posibilidad de regresar.

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Bermejo defendió que la nueva etapa política puede favorecer ese retorno. "Está arrancando un nuevo gobierno con muchas ganas de hacer cosas para las empresas", afirmó, antes de señalar que el objetivo pasa por fortalecer la inversión y recuperar actividad perdida en los últimos años. La Cámara de Comercio de España en Colombia ofrece, además, estudios de mercado, agendas B2B, búsqueda de socios y apoyo a la implantación. "Nosotros no vendemos Colombia; ayudamos a entrar de forma inteligente", sintetizó. Para Avilés, el encuentro sirvió para reactivar una relación comercial de tres décadas; para Alusín, para tomar nota antes de decidir si concede una nueva oportunidad al mercado colombiano.