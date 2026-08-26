"Carretera de Avilés" culminará su trilogía en el Niemeyer con "El regreso" el próximo mes de diciembre
La zarzuela recorre la transformación social de la villa y las entradas saldrán a la venta este jueves con precios desde los 18 euros
P. M.
El Auditorio del Centro Niemeyer acogerá el próximo 12 de diciembre, a las 20.00 horas, la representación de "Carretera de Avilés: El regreso", tercera y última entrega de la trilogía dirigida por Béznar Arias. La producción regresa al escenario avilesino después de haber logrado el lleno absoluto durante dos años consecutivos y cerrará este recorrido por la historia local a través de Mauricio, un joven que fue testigo de algunos de los principales cambios vividos por la ciudad.
La nueva entrega relata el viaje de ida y vuelta de Mauricio, "de Avilés a La Habana, de La Habana a Avilés", como reflejo de una generación que cruzó el Atlántico en busca de fortuna y terminó contribuyendo a construir una ciudad moderna. Los cambios sociales, arquitectónicos, culturales y económicos se entrelazan en el espectáculo con canciones y melodías llegadas desde Cuba que han perdurado durante más de un siglo.
Las entradas saldrán a la venta este jueves 27 de agosto, a las 11.00 horas, tanto en la taquilla del Centro Niemeyer como a través de su página web. Las localidades tendrán un precio de 18 euros, mientras que los socios del Club Cultura podrán adquirirlas por 15 euros hasta el 28 de noviembre, con un máximo de 200 localidades con descuento. La producción cuenta con textos y guion histórico de Román Antonio Álvarez, dirección musical de Paula Prieto y un amplio elenco de intérpretes, músicos y agrupaciones vinculadas a la cultura popular asturiana.
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