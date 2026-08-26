Fantasía de jabón por San Agustín en el parque del Muelle

El parque del Muelle se ha convertido este miércoles en un escenario de fantasía con el aterrizaje de un espectáculo de pompas de jabón, una propuesta que se enmarca dentro de la programación de las principales fiestas avilesinas. El espectáculo ha contado con dos pases, a las cinco de la tarde y a las nueve de la noche, con una duración aproximada de una hora cada sesión.

El primer pase, destinado en gran medida por su temática para el público infantil, ha llenado el parque de pompas de diferentes tamaños y formas. "Hicimos un espectáculo infantil contando un cuento de fantasía, con pompas de jabón de todos los tamaños y formas que volaban en el cielo», explica Jorge Lana, de la compañía organizadora y autor del espectáculo. La acogida durante la tarde, ha sido de lleno absoluto."Estamos muy agradecidos de que haya sido tan buena", explica el propio mago.

Entre el público, las familias han seguido con máxima atención cada aparición de las pompas. "A los niños les ha encantado desde el primer momento. No paraban de señalar las pompas y correr detrás de ellas", cuenta la avilesina María Fernández, que acudió con sus dos hijos y ha vuelto a las nueve de la noche para ver la segunda sesión. "Estuvimos antes y volvemos ahora", sostenía riéndose.

"Es algo diferente a lo que solemos ver en las fiestas. Las pompas gigantes son espectaculares", asegura el pequeño Álvaro Suárez, que se acercó al parque con unos amigos del colegio. "Mi hija llevaba toda la mañana esperando que fuera la tarde para que empezara y se lo ha pasado genial», explica Lucía Suárez, madre de una niña de seis años y residente en Corvera.

La propuesta continuó con el pase nocturno de las nueve de la noche, que cambió el tono del espectáculo hacia los adultos y apostó por una puesta en escena más visual. "Las pompas se mezclan con luces de colores y efectos especiales para ofrecer una experiencia diferente al caer la noche", explicaba Lana. "Es un espectáculo es nocturno, que lleva luces de colores y tiene unos efectos especiales muy bonitos", volvía a puntualizar sonriente por empezar a falta de quince minutos.

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También para esta segunda sesión se espera la presencia de familias y público de todas las edades. El ambiente en el parque a falta de unos minutos para dar el pistoletazo de salida era de familias con niños que estaban completamente pendientes de la salida del mago para iniciar el espectáculo. "Por la noche, con las luces, tiene que ser todavía más bonito. Hemos decidido quedarnos para ver también el segundo pase", señala Carolina Menéndez, otra de las espectadoras y residente en Salinas.