El Hospital San Agustín encara el otoño con casi el 100% de la plantilla cubierta gracias a los residentes

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) afronta el inicio del otoño con una situación de personal «bastante buena» tras la distribución de los nuevos residentes, aunque no son personal estructural. La práctica totalidad de los servicios hospitalarios cubren su plantilla orgánica teórica, con las excepciones de Urología y, con matices, Urgencias, según ha podido saber este diario. La cobertura de la plantilla, sin embargo, no implica necesariamente que todos los servicios puedan asumir al cien por cien la carga asistencial: las vacaciones y las reducciones de jornada por cuidados, precisan las mismas voces, disminuyen la capacidad efectiva de trabajo durante determinados periodos.

En Urgencias, la plantilla podría considerarse «teóricamente» completa, aunque la reciente puesta en marcha de la Unidad de Observación -pendiente de la inauguración oficial por parte de la concejera de Salud, Concepción Saavedra - ha generado nuevas necesidades y estaría pendiente de formalizar al menos un contrato. Esta unidad estará dotada con siete camas en total, una dedicada exclusivamente para aislamientos. En cuanto a la dotación de personal, sí estarían contratadas ya seis enfermeras previstas para el servicio, así como el personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). También celadores.

En Primaria

La situación es distinta en Atención Primaria. Si bien este año se cubrieron las ocho plazas MIR de Medicina Familiar en Avilés, solo cuatro de los residentes que finalizaron su formación eligieron la comarca para ejercer en los centros de salud (tres formados en Avilés y uno en Oviedo) de La Magdalena, Villalegre y Luanco, este último en Gozón. El área continúa, pues, teniendo un déficit de alrededor de veinte médicos de familia, si bien parte de la actividad —especialmente la atención urgente— se cubre con facultativos no MIR o extracomunitarios.

En los centros de salud es con todo donde más se nota ahora la falta de profesionales médicos: a comienzos de verano llegaron a contabilizarse dieciocho consultas sin cubrir. Los mayores problemas se concentraron en los centros de Magdalena y El Quirinal. En la Magdalena llegaron a quedar sin cubrir seis de las nueve consultas de Medicina de Familia durante varios días consecutivos de junio, por citar un caso.

Para mantener la actividad asistencial fue necesario recurrir de forma continuada a medidas extraordinarias. Cada jornada trabajaron en distintos centros entre seis y ocho médicos sin especialidad MIR asignados a la atención urgente, siempre según el estadillo de actividad al que tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA. Además, varios centros habilitaron consultas de rebosamiento en horario de tarde para absorber la demanda de pacientes que no podían ser atendidos por su médico habitual.

Residentes

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, dio en junio, y en Avilés, en la Casa de Cultura, la bienvenida a los nuevos residentes de la sanidad asturiana. Un total de 270 profesionales iniciaron su labor profesional en la región, una cifra que supone cuatro más que los que comenzaron su formación el pasado 2025 en Asturias.

Entonces Saavedra dejó claro que "Asturias es un buen lugar para formarse en Sanidad" y se refirió además a que "las plazas de residencia se cubrieron y el proceso de elección terminó antes de tiempo". Saavedra no dudó en afirmar que otro de los factores que explican la elección de Asturias para el desarrollo profesional de los sanitarios es "la calidad de vida" que ofrece vivir en esta región sin olvidar "la red de centros (repartidos) por toda Asturias" y que el área de Salud de la región "dispone de la última tecnología".

Formación especializada

En el Hospital Universitario San Agustín, en Avilés, la formación sanitaria especializada se vive a otra escala. Lejos de la masificación de los grandes complejos hospitalarios, los residentes comparten una experiencia marcada por la cercanía, la carga asistencial y un aprendizaje que, según coinciden, va mucho más allá de lo académico. Sus trayectorias son distintas, pero confluyen en un mismo punto: la elección consciente de un hospital mediano como espacio para crecer profesional y personalmente. Es la misma razón que ha movido este año a Saúl Teijeiro, con el número 37 del MIR, a hacer la especialidad de Medicina Interna en el San Agustín.