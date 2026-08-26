Un jinete de 37 años sufre traumatismo craneoencefálico tras una caída de caballo en Gozón

Un hombre de 37 años ha resultado herido este martes tras sufrir una caída de caballo en la localidad de San Jorge de Heres, en el municipio de Gozón. El afectado, que presentaba un traumatismo craneoencefálico, tuvo que ser evacuado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso del incidente poco después de las 15.00 horas. Teniendo en cuenta la imposibilidad de acceder al lugar donde se produjo el accidente con una ambulancia u otros medios por vía rodada, el SEPA movilizó de inmediato al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado, así como a efectivos del parque de Bomberos con base en Avilés para prestar apoyo en la intervención.

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Tras ser atendido y estabilizado sobre el terreno por el equipo médico, los efectivos procedieron a su porteo a pie hasta la zona donde había tomado tierra el helicóptero, desde donde se completó su traslado urgente al centro hospitalario ovetense.