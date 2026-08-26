Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, ve la solución a la crisis de la vivienda: "Más que regular leyes y normas, lo que hace falta es poner mucha disposición y política de acción directa"

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreiro, defendió este jueves como ponente en los Cursos de La Granda, que Asturias necesita más vivienda y subrayó que el acceso efectivo a la misma depende de unas ciertas condiciones. El Hotel Palacio de Avilés ha acogido la sesión "Retos y propuestas para el efectivo acceso a la vivienda de los ciudadanos".

"Hay poca oferta y los precios suben de manera disparatada", agregó Ferreira acerca de esta situación. España en los últimos años está viviendo una serie de dificultades con respecto al tema de la vivienda. Este afecta en gran parte a los más jóvenes, imponiéndoles un gran número de trabas a la hora de independizarse o llevar su vida un paso más allá, formando una familia.

"Poco suelo disponible, la planificación sigue siendo una tarea casi imposible, las licencias siguen siendo un asunto que lleva mucho más tiempo del que necesitan, poco tejido productivo, una fiscalidad que grava la vivienda de una manera que tampoco parece razonable para un bien que ellos mismos consideran que es básico". Estas son algunas de las causas que el vicepresidente destaca como impedimento para que el problema llegue a una solución, ya que, como bien explica, "el sector está muy desaparecido y ahora, en cuanto hubo un repunte de demanda, pues se notan las costuras de muchos años de haber hecho las cosas mal".

Entre las soluciones que Ferreira ve hay una muy clara: "Sacar mucho más cálculo aritmético y matemáticas que ideológico; lo que hay que hacer es fabricar, producir, facilitar que la vivienda sea un producto donde no haya que hacer unos riesgos innecesarios, donde no haya que asumir unos costes muchas veces improductivos". Asimismo, el vicepresidente destacó que "más que regular leyes y normas, lo que hace falta es poner mucha disposición y política de acción directa", para así intentar que esta situación no continúe creciendo y llegue pronto a su fin.

Por otra parte, Ferreira valoró el papel que toma el Gobierno del Principado con respecto a aquellas zonas tensionadas para contener los precios: "No van a poner en el mercado ni una sola vivienda más; por lo tanto, el problema no se aborda en su verdadera dimensión, sino todo lo contrario". Además, agrega que "hay experiencia suficiente como para saber que las zonas tensionadas lo que hacen es reducir la oferta, por lo que el problema se incrementa. Esto lo llamamos gestionar la escasez".

Por el contrario, el vicepresidente de la Cámara de Oviedo también quiso recalcar el papel que jugará en Asturias al construir un gran parque tecnológico en la zona de Salas. "Ya hay un cierto control de un sector que está creciendo y a veces cuando hay estos factores de crecimiento hay que tener una cierta organización", recalcando que "no va a afectar a Salas", ya que "cumple con todos los requisitos y parámetros, al tener la energía ociosa suficiente para poder atenderlo, unos inversores solventes y de calidad y un plan de acción suficientemente creíble como para no desconfiar en absoluto de que esto va a salir adelante". Asimismo, Ferreira lo considera como una de las "mejores inversiones que vamos a tener en Asturias en mucho tiempo".