Lluvia de versos con Polimá Westcoast en Avilés

Abre con "Ultra solo" y la gente rapea, acompaña a Polimá. La lluvia no puede con la juventud, móviles en alto graban el concierto. Una base, una guitarra y la voz de Polimá animan la plaza. "Buenas noches mi gente de Avilés, cómo están, no hay lluvia ni relámpagos que nos frenen", dice sobre las tablas que momentos antes tuvieron que ser secadas para garantizar la seguridad de los artistas.

Los paraguas acompañan los versos, brazos en alto. Es su último concierto en España y agradece el apoyo del público en toda la gira. La música urbana reina en La Exposición. "Estuve dando una vuelta y me encantó su ciudad", destaca poco antes de bailar y saltar en el escenario. "Esto no hay quien lo pare", dice María Fernández mientras canta "yo ya sabía que me iba a enamorar" con un cachi en su mano izquierda en alto.

No para de llover y no importa. Los jóvenes bailan y siguen el concierto. "Es Polimá, uno de los grandes, llueve, sí, estaremos pocos pero es donde tenemos que estar", sentencia Carlos Ruiz. Algunos gritan que pare de llover, miran al cielo pero mientras tanto no dejan de mover su cuerpo.

Además, el artista castrillonense Aarón Martínez ha sumado una nueva pieza a su trayectoria gráfica con un retrato exclusivo del rapero chileno Polimá Westcoast. Acostumbrado a trabajar habitualmente con tinta de color azul, el creador asturiano decidió innovar en esta ocasión y optar por el bolígrafo negro para dar forma a su última obra, iniciada el pasado lunes y finalizada a tiempo para la cita musical del rapero internacional con motivo de las fiestas de San Agustín.

El trabajo se concibió para ser entregado en mano con motivo del concierto que el chileno ofreció en la pista de La Exposición de Las Meanas. Y así se logró. Sobre lámina y mediante una técnica detallada, Martínez plasmó el rostro del cantante incorporando además la figura de un Doberman con la boca abierta y mirada amenazante que aparece en el videoclip del tema "Bajenpaka!," , una de los temas del músico. "Decidí incluir además uno de los perros que salen en sus videoclips y está hecho a su estilo", explicó el dibujante.

El artista con el joven castrillonense. / I.G.

El joven creador, que comenzará a cursar 1.º de Bachillerato de Artes en el IES Menéndez Pidal el próximo septiembre, aclara que no se considera un fan de Polimá, sino un artista que a su vez admira de la propuesta sonora del chileno. "Me gusta su estilo, lo escucho desde hace años y me mola, sí", indicó.

No es la primera vez que Martínez obsequia con su trabajo a otros artistas que visitan Asturias. Con un estilo propio que le ha permitido abrirse un espacio en el ámbito artístico, el ilustrador cuenta en su trayectoria algunos hitos como la exposición de su colección Anagénnisi en el Palacio de los Deportes de Santander durante el Cómic’s Street, o la creación del cartel oficial de la Semana Santa de Avilés, elaborado también a bolígrafo, en este caso de color azul.

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Con la lámina enmarcada y resguardada en una bolsa, el dibujante esperó pacientemente a media tarde en las inmediaciones de Las Meanas la llegada de Polimá Westcoast. "Se la voy a dar", aseguró con determinación poco antes de confirmarse que el músico chileno no realizaría prueba de sonido previa a su actuación en el escenario avilesino. Todo tuvo un final feliz y Aarón Martínez, el castrillonense que dibuja a boli pudo entregarle su obra a Polimá Westcoast con el objetivo de seguir difundiendo su obra.