El Mercado Medieval abre sus puertas entre dragones y cañonazos: "Es una cita que encaja perfectamente con Avilés"

Tres cañonazos hicieron retumbar el corazón de Avilés y dieron por inaugurado oficialmente el Mercado Franco de Alcabala. El casco histórico volvió este miércoles a vestirse de Edad Media con una de las citas más reconocibles de las fiestas de San Agustín, que este año reúne más de 130 puestos de artesanía, alimentación y restauración. La comitiva partió a las 12.00 horas desde la plaza de España, conocida popularmente como El Parche, con la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, al frente, acompañadas por otros miembros de la Corporación y buena parte del elenco del mercado.

El grupo recorrió toda la calle de la Ferrería y regresó después a El Parche por La Fruta, entre músicos, personajes medievales y curiosos que ya se habían concentrado en el centro. Uno de los grandes reclamos fue un dragón articulado teledirigido, que avanzó junto a la comitiva y captó especialmente la atención de los más pequeños. Monteserín destacó precisamente ese elemento como una de las novedades de una edición con una ambientación renovada: "Este año cambia buena parte del atrezo y de la decoración porque la compañía es distinta, y cada una aporta sus propias particularidades".

El mercado crece además en tamaño y extensión. La alcaldesa explicó que esta edición incorpora diez puestos más, lo que permite llevar la actividad hasta La Muralla, prácticamente a la plaza de Pedro Menéndez. "Es una cita que encaja perfectamente con Avilés, con una ciudad de carácter medieval, y que ya forma parte de la tradición de San Agustín", resumió Monteserín. Los puestos se reparten por Ferrería, Carlos Lobo, La Muralla, Camposagrado y La Fruta, ocupando buena parte del casco histórico.

La comitiva volvió después a la plaza de España, donde uno de los figurantes puso el broche a la inauguración con tres cañonazos que hicieron temblar el entorno de El Parche y sorprendieron a quienes seguían el acto. A partir de ahí quedó abierto un programa que durante cinco días combinará puestos comerciales con teatro callejero, música medieval y renacentista, malabares, títeres, cuentacuentos, espectáculos aéreos y de fuego, demostraciones de armas y combate y pasacalles. El mercado permanecerá abierto hasta el domingo 30, en horario general de 11.00 a 23.00 horas, aunque este jueves y el sábado prolongará la actividad hasta la 01.00 horas.

Noticias relacionadas

Con todo dispuesto para los días grandes de las fiestas, la única incógnita está en el tiempo. Monteserín confió en que la meteorología permita disfrutar con normalidad de toda la programación: "Ojalá la lluvia respete y podamos disfrutar del mercado, de las verbenas, de las orquestas y de todo lo que se ha preparado con tanto cariño". Por ahora, el centro de Avilés ya ha recuperado su aspecto más medieval, con pendones, figurantes, música, puestos y un dragón que se convirtió en una de las imágenes de la mañana.