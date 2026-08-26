Nintendo llega a Avilés ofreciendo una partida abierta a toda la familia

Avilés se ha convertido desde este martes en un territorio de juego debido al aterrizaje en la Plaza Domingo Álvarez Acebal en el marco de la gira de Nintendo. La propuesta ha traído a la ciudad más de 48 propuestas de juego abiertas al público, con las que se busca reunir a jugadores de todas las edades con el único objetivo de convertir los videojuegos en un plan para toda la familia con el que disfrutar pequeños y mayores. Y precisamente parece que así será, ya que desde primera hora de la tarde de ayer los puestos de juego registraban gran número de personas dispuestas a jugar de todas las edades.

"Lo que buscamos es un juego que sea social, que venga la gente a jugar en familia y a pasarlo muy bien", explicaba uno de los responsables de la actividad, que hace hincapié además en la parada en Avilés dentro de un recorrido que está llevando a la expedición de esta compañía de videojuegos por toda España.

La iniciativa cuenta con una enorme variedad de juegos y permite a este gran número de propuestas descubrir por parte del público cuál le llama más la atención. Entre las novedades presentes destacan títulos de juegos como Splatoon Riders o Pokémon Pokopia, además de un sinfín más vinculados al universo Nintendo.

La propuesta ha llamado especialmente la atención de los más pequeños, aunque no son los únicos que se han acercado a probar los juegos. Padres, madres y jóvenes han compartido partidas y han aprovechado la jornada festiva para acercarse a una de las actividades programadas dentro del calendario de San Agustín.

Sin parar de jugar se encontraban Yoel Blanco, Darío González y Noel Gómez, avilesinos y estudiantes del Palacio Valdés, los cuales aseguran "estar disfrutando al máximo de las fiestas". "Nos gusta jugar mucho a estos juegos y ya vinimos el año pasado", sentenciaban. Carla Hierro e Iyán Hierro, acompañados por su madre Cristina Sánchez, eran otros de los repetidores de la cita. "Para ellos venir aquí es lo mejor, tienen los juegos en casa, pero aquí pueden disfrutar a lo loco", explicaba Sánchez ante la mirada sonriente de los pequeños.

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La actividad pretende precisamente acabar con el prototipo del videojuego como entretenimiento individual y hacer de las fiestas una experiencia compartida a base de estos medios. Nintendo se suma así a la programación de las fiestas de San Agustín con una propuesta especialmente pensada en el entretenimiento. Ya saben, hasta este miércoles la plaza Álvarez Acebal se convierte en el punto de España con más de 48 juegos de Nintendo gratuitamente.