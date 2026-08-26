El Puerto suspende operaciones marítimas en la ría de Avilés para garantizar la seguridad de los fuegos artificiales

La Policía Portuaria de Avilés avanzó que, por motivos de seguridad debido al lanzamiento de los fuegos de San Agustín desde el muelle de ArcelorMittal, mañana jueves quedarán prohibidas las operaciones de atraque y desatraque de las embarcaciones de los pantalanes deportivos de la Ría de Avilés. La prohibición también incluye la navegación y el fondeo en la lámina de agua que forma la dársena de San Agustín desde la esquina sur del muelle pesquero hasta el muelle del Centro Niemeyer. La restricción estará vigente desde las 23.00 horas de este jueves 27 de agosto hasta la finalización del espectáculo pirotécnico “Naturaleza”, incluido en el programa municipal de las fiestas de San Agustín.

Durante los fuegos artificiales, uno de los eventos más destacados y con mayor seguimiento por parte del público, no se permitirá la estancia de personas sobre los pantalanes deportivos, ni desplazamientos. Los propietarios de embarcaciones deportivas podrán permanecer en sus barcos hasta la finalización del lanzamiento. Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil vigilará el perímetro de seguridad en las aguas de la ría.

Un total de siete efectivos de la Policía Portuaria forman parte del dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Local de Avilés, junto con Policía Nacional y Guardia Civil, Bomberos y 112 del Principado de Asturias, Bomberos de ArcelorMittal, seguridad privada, Cruz Roja, Capitanía Marítima, Renfe, ADIF, Centro Niemeyer, Hospital Universitario San Agustín, Fertiberia y Aeropuerto de Asturias. Como novedad, en esta ocasión, el Plan de Seguridad de los fuegos de San Agustín incorpora el remolcador “Pau Casals”, dentro de los medios contraincendios debido a su capacidad para, en caso de necesidad, bombear agua sobre el muelle captada directamente de la ría.

Según explicó José Manuel Álvarez, jefe de la Policía Portuaria, “desde la Autoridad Portuaria de Avilés aportamos los medios necesarios y trabajamos en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Avilés para que el lanzamiento luzca en todo su esplendor y sea disfrutado de manera segura por los miles de personas que cada año lo siguen desde el Paseo Manuel Ponga”.

Álvarez también señaló que “uno de nuestros principales cometidos es coordinar la entrada y salida de buques mercantes para evitar maniobras coincidentes con el lanzamiento. Y también ponemos a disposición del Plan de Seguridad del evento el Centro de Control de Videovigilancia del Puerto de Avilés desde el que tenemos acceso a toda la operativa del lanzamiento desde las diversas cámaras ubicadas en el entorno de los muelles de ArcelorMittal, Pesquero y Centro Niemeyer, así como en el Paseo Manuel Ponga y la avenida Conde Guadalhorce”.

Además, la Policía Portuaria se encargará del control de tráfico en dos puntos de la avenida Conde Guadalhorce (paso a nivel de Larrañaga y confluencia con la calle Demetria Suárez), así como en ambos extremos de la pasarela peatonal que une el muelle deportivo con el Centro Niemeyer. Corresponde también al Puerto avilesino el apagado del alumbrado en muelles y en el paseo Manuel Ponga instantes antes del inicio del espectáculo pirotécnico.