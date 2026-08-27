Agustín Hernández: "La de este jueves va a ser la mejor noche que va a tener Avilés en muchos años"

Antes de salir por las verbenas de San Agustín, muchos jóvenes —y no tan jóvenes— tienen un ritual sagrado: pasar por el peluquero. La peluquería de Agustín Hernández, en el barrio de Sabugo, es uno de los grandes templos del cabello de la ciudad. El avilesino, del barrio de La Luz, asegura que lo mejor para aprovechar las fiestas es “amarrarse el pelo” y, para ir a los fuegos, barre para casa y apuesta por subir a la ermita de La Luz. Este año se ha quedado en la ciudad para disfrutar de la que, a su juicio, será una de las mejores noches de la ciudad: el día que se juntan en La Exposición Panorama y París de Noia.

-¿A qué le sabe San Agustín?

-Sobre todo a felicidad, porque seguimos en verano; a estar sin clases, a jolgorio y a ver a mucha gente por las calles. Estos días se genera un gran ambiente. Esto es sinónimo de fiestas.

Agustín Hernández apuesta por las verbenas

-¿Qué le tira más, las verbenas o los grandes conciertos?

-Como buen asturiano, yo soy siempre de verbenas. Es lo más guapo.

-Este miércoles ha abierto sus puertas el mercado medieval. Imagine que le dejan poner un puesto. ¿Qué vendería?

-Yo tendría un puesto como el del lotero, con una ruleta para vender cosas y con una parte para disparar a los palillos. Vendería y sortearía de todo, desde altavoces Bluetooth hasta satisfayers.

Del mercado medieval a los fogones

-Pasando a los fogones. ¿Qué cocina para estos días de fiestas?

-Prefiero obviar esta pregunta, porque no sé ni freír un huevo. Se me rompen siempre.

-¿Cuál es el sitio ideal para ver los fuegos?

-Yo soy del barrio de La Luz y me toca tirar para casa. El mejor sitio es, sin duda, la ermita de La Luz.

La ermita de La Luz, balcón para los fuegos

-¿Para usted San Agustín es una montaña rusa o una noria lenta?

-Una montaña rusa. La ciudad es un verdadero caos durante esta época. De hecho, en los últimos años siempre he intentado evadirme e irme de vacaciones en estas fechas, pero este año me he quedado porque estaba sobrepasado de trabajo.

-¿Rolling Stones o una orquesta de verano?

-Yo soy del team Panorama y París de Noia. Creo que el de este jueves va a ser la mejor noche que va a tener Avilés en muchos años.

Panorama y París de Noia, la gran cita

-¿Hay algún concierto que tenga guardado especialmente en la memoria?

-Tengo mucho cariño a uno que, por desgracia, no se celebró. Fue el que iba a hacer Lola Índigo en el Niemeyer porque yo la peiné y la maquillé. Lo recuerdo mucho por eso, fue un concierto muy sonado, pero ese día llovía a mares y era un verdadero peligro salir al escenario.

-Si hubiese que buscar un nuevo escenario para las fiestas, ¿cuál sería?

-En el pabellón de La Magdalena, tanto dentro como fuera. Es el único sitio de Avilés que está preparado para acoger grandes eventos.

-Y para acabar. ¿Cuál es el mejor peinado para salir por San Agustín?

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-Llevar el pelo amarrado, porque cuando uno sale de fiesta hay que amarrarse el pelo. No se puede uno desmelenar, que es un peligro.