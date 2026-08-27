El Avilés, víctima de las fuertes lluvias que han asolado la ciudad: la inundación ha afectado al suministro eléctrico

El Avilés está trabajando a contrarreloj tras ser víctima de las fuertes lluvias que ha sufrido la ciudad en las últimas horas. El agua ha afectado al vestuario visitante, al gimnasio, a los almacenes, a las zonas interiores y al pasillo de vestuarios, además de llegar a afectar al suministro eléctrico en algunas zonas del coliseo avilesino.

Todo ello se produjo a primera hora de la tarde. Alrededor de las 16.00 horas, la ciudad sufrió, durante aproximadamente media hora, unas fuertes lluvias, con truenos incluidos, que provocaron inundaciones en diferentes bajos de la ciudad. No se libró el Suárez Puerta, que fue alcanzado por la acumulación de agua procedente del exterior, además de por diferentes filtraciones.

El Suárez Puerta trabaja contra el reloj

Desde el club transmiten tranquilidad de cara a su estreno liguero, programado para este viernes a las 19.00 horas. “Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que el estadio esté preparado para competir y para recibir a nuestra afición y a la del Pontevedra”, sostienen desde el cuadro avilesino.

Otro de los puntos de la ciudad que más sufrieron las inclemencias del tiempo fue el barrio de La Luz. Según explican fuentes vecinales, en la zona se produjeron varias inundaciones puntuales, pero en estos momentos la situación se da por controlada. También desde la asociación vecinal L’Alto denunciaron los problemas provocados por un solar situado frente a la escuela, abierto tras las obras de 2024 en el Alto Vidriero. El colectivo asegura que la parcela, donde permanecen escombros y restos de fibrocemento, vierte agua y tierra hacia la calzada cuando llueve. La tormenta de esta tarde volvió a provocar la entrada de agua en una vivienda y afectó a otras casas y garajes. Los vecinos critican además la falta de limpieza y recuerdan que, pese al compromiso municipal adquirido en abril para buscar una solución, cuatro meses después continúan sin respuesta.

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En Castrillón, fuentes municipales confirman que no se produjo ningún hecho reseñable.