Sara Fraile, capitana del ADBA: "San Agustín sabe a gente, es el momento en el que la gente que está fuera vuelve a su casa y eso se nota"

Ser uno de los rostros deportivos de la ciudad no está reñido con poder disfrutar de las fiestas de Avilés. Si no, que le pregunten a Sara Fraile, capitana del ADBA y una avilesina más cuando las canciones de Panorama y París de Noia conquistan la Pista de La Exposición. Eso sí, todo ello con moderación, ya que, a partir de la semana que viene, con el capítulo San Agustín cerrado, toca vestirse de corto.

-¿A qué sabe San Agustín?

-Para mí, San Agustín sabe a gente. El miércoles salí de tarde por la calle y vi las calles llenas de gente, con mucho ambiente tanto de niños como de familias. Es el momento en el que la gente que está fuera vuelve a su casa y eso se nota.

Sara Fraile tira de verbena

-¿Es más de verbena o de grandes conciertos?

-Soy mucho de música en directo, me gusta ir a conciertos y festivales, pero no hay nada mejor que una buena verbena. Creo que todos vamos detrás de orquestas como Panorama o París de Noia.

-Entonces, entre Panorama o Polima Westcoast, usted lo tiene claro.

-Sí, por supuesto. Yo tiro siempre de orquesta.

-¿Qué vendería en el mercado medieval?

-Yo apostaría por vender joyas y collares, todo hecho a mano. Es algo que me gusta mucho.

Del mercado medieval al Niemeyer

-Si le toca tirar de sartén y olla, ¿qué le gusta cocinar por San Agustín?

-Cocinar no es lo mío, yo soy más de comer por fuera. Me gusta pasarme por el propio mercado medieval y pillarme algo.

-¿Cuál es su balcón favorito para una noche como la de ayer?

-Antes vivía donde Las Doroteas y desde ahí se ven genial los fuegos. De toda mi vida ese ha sido mi sitio preferido, aunque hace poco nos mudamos al centro y perdí esas vistas. En los últimos años me he acercado al Niemeyer para verlos.

-¿San Agustín es una montaña rusa de emociones o una noria lenta?

-Yo soy más de montaña rusa, me quedo con esa opción.

-¿Tiene algún concierto de San Agustín que guarde especialmente en la memoria?

-El primero que se me viene a la memoria fue uno que hizo Henry Méndez en Las Meanas. Era alguien conocido a nivel internacional y me llamó mucho la atención.

-¿Qué espacio de la ciudad se debería explotar más en estas fiestas?

-El Niemeyer. Ya se hacen cosas, pero muchos de los conciertos que se celebran ahí son de pago. Creo que allí hay una explanada a la que se le podría sacar mucho más partido.

-En San Agustín quizás no apetece mucho hacer deporte, pero ¿cuál es el mejor de todos para pasar la resaca festiva?

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-Voy a tirar por lo mío, por el baloncesto.