Sara Fraile, capitana del ADBA: "San Agustín sabe a gente, es el momento en el que la gente que está fuera vuelve a su casa y eso se nota"
"Soy mucho de música en directo, me gusta ir a conciertos y festivales, pero no hay nada mejor que una buena verbena"
N. Menéndez
Ser uno de los rostros deportivos de la ciudad no está reñido con poder disfrutar de las fiestas de Avilés. Si no, que le pregunten a Sara Fraile, capitana del ADBA y una avilesina más cuando las canciones de Panorama y París de Noia conquistan la Pista de La Exposición. Eso sí, todo ello con moderación, ya que, a partir de la semana que viene, con el capítulo San Agustín cerrado, toca vestirse de corto.
-¿A qué sabe San Agustín?
-Para mí, San Agustín sabe a gente. El miércoles salí de tarde por la calle y vi las calles llenas de gente, con mucho ambiente tanto de niños como de familias. Es el momento en el que la gente que está fuera vuelve a su casa y eso se nota.
Sara Fraile tira de verbena
-¿Es más de verbena o de grandes conciertos?
-Soy mucho de música en directo, me gusta ir a conciertos y festivales, pero no hay nada mejor que una buena verbena. Creo que todos vamos detrás de orquestas como Panorama o París de Noia.
-Entonces, entre Panorama o Polima Westcoast, usted lo tiene claro.
-Sí, por supuesto. Yo tiro siempre de orquesta.
-¿Qué vendería en el mercado medieval?
-Yo apostaría por vender joyas y collares, todo hecho a mano. Es algo que me gusta mucho.
Del mercado medieval al Niemeyer
-Si le toca tirar de sartén y olla, ¿qué le gusta cocinar por San Agustín?
-Cocinar no es lo mío, yo soy más de comer por fuera. Me gusta pasarme por el propio mercado medieval y pillarme algo.
-¿Cuál es su balcón favorito para una noche como la de ayer?
-Antes vivía donde Las Doroteas y desde ahí se ven genial los fuegos. De toda mi vida ese ha sido mi sitio preferido, aunque hace poco nos mudamos al centro y perdí esas vistas. En los últimos años me he acercado al Niemeyer para verlos.
-¿San Agustín es una montaña rusa de emociones o una noria lenta?
-Yo soy más de montaña rusa, me quedo con esa opción.
-¿Tiene algún concierto de San Agustín que guarde especialmente en la memoria?
-El primero que se me viene a la memoria fue uno que hizo Henry Méndez en Las Meanas. Era alguien conocido a nivel internacional y me llamó mucho la atención.
-¿Qué espacio de la ciudad se debería explotar más en estas fiestas?
-El Niemeyer. Ya se hacen cosas, pero muchos de los conciertos que se celebran ahí son de pago. Creo que allí hay una explanada a la que se le podría sacar mucho más partido.
-En San Agustín quizás no apetece mucho hacer deporte, pero ¿cuál es el mejor de todos para pasar la resaca festiva?
-Voy a tirar por lo mío, por el baloncesto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manolo Taibo, avilesino, experto en accidentes de montaña: 'La prudencia como actitud está muy bien, pero si la convertimos en técnica y estrategia, entonces seremos personas más seguras
- El PSOE se queda solo ante el Pleno en la búsqueda de una solución negociada a la crisis del agua
- Un jinete de 37 años sufre traumatismo craneoencefálico tras una caída de caballo en Gozón
- El barrio avilesino del Nodo se defiende tras las críticas de Vox: “Somos un barrio como cualquier otro”
- Pilar Meana, chef de la Cantina de Villalegre: 'En San Agustín hay que comer fabada, pote de berzas y cachopo
- El futuro de cuatro expedientes brillantes avilesinos: de arrasar en la PAU a estudiar carreras como Medicina, Ingenierías o Magisterio
- Nueva emergencia en el Aeropuerto de Asturias: una ambulancia, obligada a desplazarse al aeródromo
- Aarón Martínez, el adolescente asturiano que hace arte con un boli Bic, da el salto nacional con una exposición en Santander: 'Es una oportunidad para llegar a un público diferente