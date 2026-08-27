¿Vas a ir a los fuegos de San Agustín? Esta es la predicción meteorológica y las conexiones de transporte público para llegar a Avilés

El tiempo parece que respetará uno de los momentos más esperados de las fiestas de San Agustín. No está previsto que llueva durante los fuegos artificiales de esta medianoche, por lo que quienes acudan a Avilés podrán contemplar el espectáculo pirotécnico sin necesidad, en principio, de sacar el paraguas. La predicción apunta a cielo cubierto y unos 13 grados a las 00.00 horas, con las precipitaciones desplazadas hacia primeras horas de la mañana del viernes. A las condiciones meteorológicas se suma un amplio dispositivo de movilidad, con servicios especiales de autobús y restricciones de tráfico y paso peatonal en varios puntos del entorno de la ría.

Para facilitar los desplazamientos durante los días grandes de las fiestas, el Consorcio de Transportes ha habilitado servicios nocturnos especiales entre Avilés y Piedras Blancas, Luanco, Oviedo y Gijón. En el caso de Piedras Blancas, las expediciones desde Avilés comenzarán a las 23.00 horas y continuarán a las 00.15, 01.30, 02.45, 04.00, 05.15 y 06.30 horas. Este último servicio únicamente llegará hasta Los Campos, permitiendo así mantener conexiones durante prácticamente toda la madrugada.

También habrá un dispositivo reforzado para Luanco. Los autobuses desde Avilés saldrán a las 22.30, 23.30, 00.30, 02.30, 03.30, 04.30 y 05.30 horas. En sentido contrario, desde la capital gozoniega hacia Avilés, habrá servicios a las 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 y 06.00 horas. A estas conexiones se suman las habilitadas con Oviedo y Gijón entre el 27 y el 30 de agosto. Desde ambas ciudades habrá autobuses a las 23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 y 06.30 horas, mientras que los regresos desde Avilés funcionarán cada hora entre las 23.00 y las 06.00 horas.

Cortes de tráfico

Quienes opten por desplazarse en coche deberán tener en cuenta el dispositivo preparado por la Policía Local. A partir de las 23.15 horas se cortará la circulación en toda la calle de El Muelle, así como en la avenida de Los Telares, entre las glorietas de Los Oficios y de la Estación de Autobuses, y en Conde de Guadalhorce, entre la travesía de Demetria Suárez y el acceso de la N-633 hacia el puente Azud. También habrá restricciones en La Muralla, Doctor Graíño y la plaza de Pedro Menéndez.

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Las limitaciones afectarán igualmente a los desplazamientos a pie. Desde las 23.15 horas, la pasarela peatonal de la plaza de Santiago López únicamente podrá utilizarse en dirección al Centro Niemeyer. Minutos antes del inicio se cerrará además la pasarela desde el puerto deportivo hacia el Niemeyer. Durante el espectáculo no estará permitida la presencia de público en el puente de San Sebastián, en la pasarela entre Santiago López y el paseo de la ría ni en la que une el puerto deportivo con el Centro Niemeyer. Con la meteorología jugando a favor a la hora de los fuegos, el principal consejo pasa así por planificar con antelación el acceso y, siempre que sea posible, recurrir al transporte público.