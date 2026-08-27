¿Dónde verán los portavoces municipales de Avilés los fuegos artificiales de San Agustín?

Los portavoces municipales de Avilés tienen claro que disfrutarán de los fuegos artificiales de la víspera de San Agustín, eso sí, algunos aún no tienen decidido el lugar concreto desde el que mirarán al cielo para dejarse llevar durante algo más de veinte minutos por la explosión de luz, color y estruendo. La cita la tienen clara, este jueves a medianoche.

Manuel Campa, que es el portavoz municipal del PSOE, decidirá su ubicación "sobre la marcha". Todo dependerá del lugar en el que esté en los momentos previos: "será en función de donde esté tomando algo y cenando". "Lo importante del día es disfrutar de la fiesta al completo", afirmó el portavoz socialista que, en cualquier caso, estará acompañado en la noche de los fuegos de familiares y amigos.

Esther Llamazares, que es su homóloga del grupo municipal del PP, tampoco tiene una ubicación concreta para disfrutar de la mágica noche de las fiestas avilesinas de agosto. "No tengo un lugar definido y cada año suelo cambiar, aunque seguramente será en el parque del Muelle", indicó la portavoz popular, que ha quedado con su familia en el barrio de Sabugo y entiende que ir al parque del muelle es, de primeras, "la mejor opción".

Agustín Medina, portavoz de IU, no duda a la hora de elegir su destino para esta noche. Lo hará en el paseo de la ría. Y lo razona: "Me gusta estar cerca del mar". Destaca además que es el lugar en el que siempre disfruta de las tracas y otros artificios. "Voy ahí todos los años y con amigos", añadió el portavoz municipal de Izquierda Unida.

Arancha Martínez, portavoz de Vox, prefiere estar en casa con la familia para disfrutar de los fuegos. "Estaré en casa de mis padres", detalló no sin antes remarcar que desde esa vivienda situada en el entorno del puente Azud tiene una "vista privilegiada" que da "directamente a la ría".

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El portavoz de Podemos, David García, duda entre ver los fuegos artificiales que lanzará la pirotécnica Xaraiva entre el paseo de la ría y el Centro Niemeyer. "Es donde solemos ir, donde mejor vemos los fuegos", remarcó. García pasará la víspera de San Agustín con sus amistades y se ha propuesto disfrutar de los fuegos y más tarde, acudir a la pista de La Exposición, donde se prevé la gran noche musical con la participación de las orquestas "París de Noia" y "Panorama".