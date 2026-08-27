Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Un viaje musical al pasado: San Agustín recupera los bailes de hace un siglo con Santacecilia Club Band

El concierto, gratuito, será este viernes a las 13.00 horas en el quiosco del parque del Muelle.

Óscar Sánchez bailando con una participante en el clandestino del parque del Muelle

Óscar Sánchez bailando con una participante en el clandestino del parque del Muelle / Luisma Murias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Nueva sorpresa del programa de San Agustín: este viernes habrá vermú musical, una propuesta gratuita que tiene como fin recrear los bailes que se celebraban en las fiestas que la ciudad organizaba hace un siglo. La formación encargada de amenizar esta propuesta será Santacecilia Club Band. Se trata de una banda avilesina compuesta por veteranos y experimentados músicos de la ciudad: Julio Gilsanz (guitarra), Kike Lusquiños (guitarra y voces), José Ramón Feito (teclados), Cabin (bajo), Miguel Herrero (batería y voces) y Manolo Egocheaga (guitarra y voces).

El repertorio de la banda estará repleto de composiciones esenciales de la música popular de la segunda mitad del siglo XX: desde canciones de las bandas de los años sesenta hasta el pop de los ochenta y noventa, sin olvidar clásicos de los grandes intérpretes de la música española.

Noticias relacionadas y más

Santacecilia Club Band actuará desde el quiosco del parque del Muelle, un escenario histórico para revivir el ambiente de las fiestas del pasado. La música comenzará a sonar a las 13.00 horas. Habrá una barra a disposición de quienes quieran realizar consumiciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manolo Taibo, avilesino, experto en accidentes de montaña: 'La prudencia como actitud está muy bien, pero si la convertimos en técnica y estrategia, entonces seremos personas más seguras
  2. El PSOE se queda solo ante el Pleno en la búsqueda de una solución negociada a la crisis del agua
  3. Un jinete de 37 años sufre traumatismo craneoencefálico tras una caída de caballo en Gozón
  4. El barrio avilesino del Nodo se defiende tras las críticas de Vox: “Somos un barrio como cualquier otro”
  5. Pilar Meana, chef de la Cantina de Villalegre: 'En San Agustín hay que comer fabada, pote de berzas y cachopo
  6. El futuro de cuatro expedientes brillantes avilesinos: de arrasar en la PAU a estudiar carreras como Medicina, Ingenierías o Magisterio
  7. Nueva emergencia en el Aeropuerto de Asturias: una ambulancia, obligada a desplazarse al aeródromo
  8. Aarón Martínez, el adolescente asturiano que hace arte con un boli Bic, da el salto nacional con una exposición en Santander: 'Es una oportunidad para llegar a un público diferente

Un viaje musical al pasado: San Agustín recupera los bailes de hace un siglo con Santacecilia Club Band

El Mercado Medieval abre sus puertas entre dragones y cañonazos: "Es una cita que encaja perfectamente con Avilés"

El Mercado Medieval abre sus puertas entre dragones y cañonazos: "Es una cita que encaja perfectamente con Avilés"

Agustín Hernández, peluquero: "La de este jueves va a ser la mejor noche que va a tener Avilés en muchos años"

Agustín Hernández, peluquero: "La de este jueves va a ser la mejor noche que va a tener Avilés en muchos años"

Los que las calles y edificios de Avilés nos cuentan: una visita guiada con los hermanos De La Madrid ("que es un lujo", también para los asturianos)

Los que las calles y edificios de Avilés nos cuentan: una visita guiada con los hermanos De La Madrid ("que es un lujo", también para los asturianos)

Sergio Martínez, el párroco musicólogo que llega a Trasona: "La Iglesia debe ofrecer un espacio de interés para los jóvenes"

Lluvia de versos con Polimá Westcoast en Avilés

Fantasía de jabón por San Agustín en el parque del Muelle

Fantasía de jabón por San Agustín en el parque del Muelle

Asturias necesita hasta 3.000 viviendas nuevas al año para atender la demanda, según expertos y empresarios

Asturias necesita hasta 3.000 viviendas nuevas al año para atender la demanda, según expertos y empresarios
Tracking Pixel Contents