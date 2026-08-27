Un viaje musical al pasado: San Agustín recupera los bailes de hace un siglo con Santacecilia Club Band

Nueva sorpresa del programa de San Agustín: este viernes habrá vermú musical, una propuesta gratuita que tiene como fin recrear los bailes que se celebraban en las fiestas que la ciudad organizaba hace un siglo. La formación encargada de amenizar esta propuesta será Santacecilia Club Band. Se trata de una banda avilesina compuesta por veteranos y experimentados músicos de la ciudad: Julio Gilsanz (guitarra), Kike Lusquiños (guitarra y voces), José Ramón Feito (teclados), Cabin (bajo), Miguel Herrero (batería y voces) y Manolo Egocheaga (guitarra y voces).

El repertorio de la banda estará repleto de composiciones esenciales de la música popular de la segunda mitad del siglo XX: desde canciones de las bandas de los años sesenta hasta el pop de los ochenta y noventa, sin olvidar clásicos de los grandes intérpretes de la música española.

Santacecilia Club Band actuará desde el quiosco del parque del Muelle, un escenario histórico para revivir el ambiente de las fiestas del pasado. La música comenzará a sonar a las 13.00 horas. Habrá una barra a disposición de quienes quieran realizar consumiciones.