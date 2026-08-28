El Ayuntamiento de Avilés autoriza el uso del Román Suárez Puerta al Real Avilés por un año

El Ayuntamiento de Avilés ha autorizado el uso del estadio Román Suárez Puerta durante un año al Real Avilés Industrial. Con esta autorización demanial temporal se regula el uso del estadio por parte del club de fútbol mientras se continúa trabajando en el nuevo texto de concesión definitiva en la que se incluirán tanto los usos deportivos como los no deportivos del recinto municipal a largo de plazo, así como las condiciones sobre el mantenimiento, según destacaron ayer fuentes municipales. Este acuerdo se hace público hoy a pocas horas del inicio de la temporada del club realavilesino, que le enfrentará esta tarde con el Pontevedra en el Suárez Puerta, coincidiendo además con las fiestas de San Agustín.

Para poder aprobar esta autorización temporal, el Ayuntamiento de Avilés ha realizado un informe técnico con fecha 13 de agosto y ratificado el pasado día 26 donde constan actuaciones de carácter urgente que tienen que ver con reparaciones y mantenimiento de las instalaciones. El Ayuntamiento ha fijado un plazo de cuatro meses para que el Real Avilés Industrial realice al menos tres de esas actuaciones: adecuación de los aseos públicos en toda la instalación; renovación y adecuación a la normativa de la instalación eléctrica, especialmente en cuanto a alumbrado público y de emergencia; y renovación de la instalación de producción de agua caliente sanitaria y la revisión de la instalación de gas. Además, durante el año de autorización temporal, el club asumirá los gastos de conservación y mantenimiento de las instalaciones.

Por su parte, entre las obligaciones del Real Avilés Industrial, además de encontrarse al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Avilés, no estar incurso en causas que determinen la prohibición para contratar con las administraciones públicas y que su objeto esté relacionado con la práctica deportiva y las competiciones oficiales. Está también el deber de suscribir un seguro de responsabilidad civil y el abono de una tasa. En cuanto al primero, el seguro deberá cubrir los daños y perjuicios que se puedan causar a las instalaciones o a terceros por el uso autorizado por importe mínimo de hasta 300.000 euros por siniestro. En cuanto al segundo, se ha fijado una tasa que deberá ser aprobada junto con el resto de las ordenanzas en el mes de octubre.

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Asimismo, en cuanto a los derechos que esta autorización otorga al club, el club podrá hacer uso del estadio y sus instalaciones, a excepción del espacio existente bajo la grada de la calle José Cueto, que el Ayuntamiento se reserva para los usos y servicios públicos oportunos. El Real Avilés Industrial podrá también poner a la venta localidades, contratar publicidad y explotar los derechos de imagen dentro del estadio, así como ofrecer servicio de cafetería o bar en el interior del estadio.